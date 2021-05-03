Мы составили список из 10 устройств для путешествий, которые точно не будут лишними.

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Дополнительный аккумулятор или PowerBank

Аккумулятор точно пригодится вам, когда ваш смартфон хочет разрядиться. Такое устройство продлит его жизнь на несколько часов. Кроме того, этим прибором можно заряжать видеокамеру или плеер.



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Смартфон

Мобильный телефон – это главная вещь не только в путешествии, но и в повседневной жизни. Перед поездкой лучше подготовить телефон и сохранить всю информацию на другой носитель.

Также не нужно загромождать пространство игрушками, приложениями и другими вещами. Все что может пригодиться это музыка, которую можно будет слушать в дороге.



Фото mapme

Портативная колонка

Очень полезная вещь, особенно в местах, где царит тишина. Например, в номере отеля.



Фото gsm-ka

Ноутбук

Лучше если это будет нетбук или планшет с клавиатурой. Они более компактны и легко уместятся в сумку.



Фото travel

Внешний винчестер, поддерживающий соединение Wi-Fi

Это не только классический носитель информации, но и целая многофункциональная станция, создает точку доступа и раздает Wi-Fi различным гаджетам и технике.



Фото gsm-ka

Наушники

Они позволяют с удобством просматривать фильмы и слушать музыку.



Фото travel

Адаптер питания

Благодаря этому девайсу станет возможным заряжать несколько устройств через одну розетку.



Фото mapme

USB-шнуры, переходники, длинные кабели

Нужно заранее позаботиться о сборе всех необходимых шнуров, переходников и кабелей для зарядного устройства.



Фото gsm-ka

Преобразователь напряжения

Преобразователь напряжения понадобится для того, чтобы спокойно пользоваться во всех странах привычными бытовыми приборами. Поскольку в Европе и основной массе азиатских стран напряжение в розетке колеблется от 220 до 240 вольт. А в Америке и Японии в два раза меньше – от 100 до 127 вольт.



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Карта памяти

Нужно как следует подготовиться и купить большую карту памяти.



Фото mapme