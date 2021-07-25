Британський художник створює на узбережжі неймовірні кам’яні композиції

Художник з Великої Британії Джон Форман розкриває унікальну красу каменів. Він збирає їх на узбережжі та складає в ідеальну послідовність розміру, кольору та форми.

Творчість Формана стає символом швидкоплинності життя, адже згодом природа руйнує його кам’яні композиції, повертаючи собі кожен елемент. Єдине, що залишається в художника, це вчасно зроблена світлина.

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Затишок у невідомому

Форман проживає у місті Пембрукшир, штат Уельс, де розташовані одні з найкрасивіших пляжів у світі. Отже, більшість його шедеврів з’являються на чудових узбережжях округу.

З кам’яним мистецтвом Джон почав експериментувати ще в університеті. Розуміючи, що у нього є до цього неабиякий хист, він продовжував відточувати своє ремесло та розвиватися як художник. Відтоді він брав участь у різноманітних фестивалях, що відбувалися по всьому світу, та отримував шанобливі відгуки.

В середньому на одну композицію Форман витрачає 4 години. І найчастіше він починає ні з чого, окрім часткового уявлення про майбутній твір.

Мені дуже подобається не знати точно, чим усе закінчиться, поки воно не опиниться переді мною,

– розповідає Джон.

Він зізнається, що уся ця марудна робота, пов’язана з творчим процесом, стає своєрідною терапією та дозволяє втекти від стресів щоденного життя.

Перегони з хвилями

Форман розповідає, що часто йому доводиться працювати наввипередки з хвилями, які нетерпеливо чекають, щоб змити його черговий шедевр.

Я створюю твори, використовуючи матеріал, зроблений з цього середовища та для цього середовища. Приплив змиває все це і на наступний день я повертаюся до порожнього полотна. Люди часто запитують, чи не турбує мене те, що робота з часом повинна зникнути. Зовсім ні. Факт недовговічності скоріше стає більш особливим для мене,

– пояснює художник.

А коли він не використовує знайдені камені, Форман просто малює на піску. Свої епічні творіння він демонструє згори, фотографуючи їх стоячи на скелі.