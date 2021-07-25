Творчество Формана становится символом быстротечности жизни, ведь впоследствии природа разрушает его каменные композиции, возвращая себе каждый элемент. Единственное, что остается у художника, это вовремя сделанная фотография.

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Уют в неизвестном

Форман проживает в Пембрукшире, Уэльс, где находятся одни из самых красивых пляжей в мире. Поэтому, большинство его шедевров появляются на великолепных берегах округа.

С каменным искусством Джон начал экспериментировать еще в университете. Понимая, что у него есть к этому особый дар, он продолжал оттачивать свое ремесло и развиваться как художник. С тех пор он участвовал в различных фестивалях, происходивших по всему миру, и получал уважительные отзывы.

В среднем на одну композицию Форман тратит 4 часа. И чаще всего он начинает с ничего, кроме частичного представления о будущем произведении.

Мне очень нравится не знать точно, чем все закончится, пока оно не окажется передо мной,

– рассказывает Джон.

Он признается, что вся эта муторная работа, связанная с творческим процессом, становится своеобразной терапией и позволяет уйти от стрессов повседневной жизни.

Гонки с волнами

Форман рассказывает, что часто ему приходится работать наперегонки с волнами, которые нетерпеливо ждут, чтобы смыть его очередной шедевр.

Я создаю произведения, используя материал, сделанный из этой среды и для этой среды. Прилив смывает все это и на следующий день я возвращаюсь к пустому полотну. Люди часто спрашивают, не беспокоит ли меня то, что работа со временем должна исчезнуть. Совсем нет. Факт недолговечности скорее становится более особенным для меня,

– объясняет художник.

А когда он не использует найденные камни, Форман просто рисует на песке. Свои эпические творения он демонстрирует сверху, фотографируя их стоя на скале.