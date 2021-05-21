Компанія Ґевіна Манро зробила справжню революцію в біодизайні. Меблі, що тут виготовляються, а точніше – вирощуються, є фантастичним поєднанням природи, майстерності, терпіння та наполегливості.

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Терпіння та співпраця з природою

Історія інноваційного дизайну розпочалася 2006 року із заснування компанії Full Grown. Меблева фабрика розмістилася на гектарі землі в графстві Дербішир. Виробничий ланцюг складається з рядів верб, дубів та ясенів, а також сил самої природи.

Процес біофабрикації – це, зрештою, процес життя. Манро просто висаджує дерева і в міру дорослішання направляє їхній ріст за допомогою спеціальних конструкцій у формі стільців, столів чи світильників. Після остаточного формування рослинам дозволяють дозріти і затвердіти.

Результат – неповторний у своєму роді предмет, який складається з цілісного шматка дерева, без стиків, цвяхів чи штучних збірок.

Кожен твір є виразом неймовірного терпіння, адже на вирощення стола іде до 14 років, стільці ростуть від 7 до 9 років, лампи – до 3 років.

Екологічний метод

Манро каже, його метод більш екологічний. Він виключає промислові процеси, високе споживання енергії, утворення відходів та забруднення. А навпаки допомагає виділяти кисень та поглинати вуглекислий газ.

Він пояснює, що для типового масового виробництва меблів дерева вирощують протягом 60 років перед тим, як їх зрубати, зібрати та відправити до місця призначення. У біодизайні такі етапи відсутні.

Щоб зробити крісло, вам не потрібна бензопила, щоб зрізати дерево, вантажівка, щоб вивезти його, не потрібна фабрика з обладнанням. Зрештою не потрібно будувати дороги до лісу,

– уточнює біодизайнер.

Лише природа, робота з нею та заради неї.