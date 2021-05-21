Компания Гэвина Манро совершила настоящую революцию в биодизайне. Мебель, которую здесь изготваливают, а точнее – выращивают, является фантастическим сочетанием природы, мастерства, терпения и настойчивости.

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Терпение и сотрудничество с природой

История инновационного дизайна началась в 2006 году с основания компании Full Grown. Его фабрика разместилась на гектаре земли в графстве Дербишир. Производственная цепь состоит из рядов ив, дубов и ясеней, а также сил самой природы.

Процесс биофабрикации – это, в конце концов, процесс жизни. Манро просто высаживает деревья и по мере взросления направляет их рост с помощью специальных конструкций в форме стульев, столов или светильников. После окончательного формирования растениям позволяют созреть и затвердеть.

Результат – неповторимый в своем роде предмет, состоящий из цельного куска дерева, без стыков, гвоздей или искусственных сборников.

Каждое произведение является выражением невероятного терпения, ведь на выращивание стола идет до 14 лет, стулья растут от 7 до 9 лет, лампы – до 3 лет.

Экологический метод

Манро говорит, его метод более экологичен. Он исключает промышленные процессы, высокое потребление энергии, образование отходов и загрязнения. А наоборот помогает выделять кислород и поглощать углекислый газ.

Он объясняет, что для типичного массового производства мебели деревья выращивают в течение 60 лет перед тем, как их срубить, собрать и отправить к месту назначения. В биодизайне следующие этапы отсутствуют.

Чтобы сделать кресло, вам не нужна бензопила, чтобы срезать дерево – грузовик, чтобы вывезти его – не нужна фабрика с оборудованием. В конце концов, не нужно строить дороги в лес,

– уточняет биодизайнер.

Только природа, работа с ней и ради нее.