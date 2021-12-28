Блистять, як новенькі: чистимо вироби зі срібла за лічені хвилини вдома

Срібні прикраси та срібні столові прибори з часом втрачають свій блиск і навіть стають чорними. Це тьмяність – результат хімічної реакції між сріблом і сіркою в повітрі. Впливають на метал також парфуми, косметика, лаки для волосся, креми для рук, олії зі шкіри.

У матеріалі розповімо корисні лайфхаки, як чистити срібло кількома речовинами за кілька хвилин.

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Алюмінієва фольга і пральний порошок

Цей прийом очищення підходить для злегка потьмянілого срібного посуду або срібних прикрас.

Застеліть миску алюмінієвою фольгою і залийте її гарячою водою. Додайте столову ложку рідкого прального порошку і добре перемішайте. Покладіть срібні речі в миску і дайте їм настоятися 1 хвилину. Витягніть срібло кухонними щипцями, промийте теплою водою і покладіть на паперовий рушник, щоб вироби висохли.



Як чистити срібло вдома / Фото Unsplash

Алюмінієва фольга і харчова сода

Це один з найкращих рецептів у нашому арсеналі для очищення срібла. Алюмінієво-содова ванна дуже корисна, коли вам потрібно очистити кілька предметів або більші за розміром вироби, наприклад срібні столові прибори, свічники або посуд.

Застеліть дно великої форми для випікання алюмінієвою фольгою блискучою стороною догори. Щоб уникнути небажаних хімічних реакцій, використовуйте керамічний або скляний посуд, але не металевий. Залийте водою і додайте соду.

Вам потрібно 1,5 столові ложки соди на кожних 4 літри води. Доведіть суміш до кипіння і покладіть туди тьмяне срібло на 15 секунд. Витягніть срібло за допомогою кухонних щипців. Залиште срібний посуд на паперовому рушнику охолонути.

Для стійких плям, можливо, доведеться повторити процедуру. Ніколи не використовуйте цей рецепт для прикрас з інкрустованим дорогоцінним камінням.

Кукурудзяне борошно і вода

Якщо ваше срібло втратило блиск, цей рецепт допоможе вам відновити його. Приготуйте густу пасту з водяного кукурудзяного борошна і нанесіть її на срібний предмет.

Дайте суміші повністю висохнути і витріть і відполіруйте її рушником. Якщо у вас закінчилося кукурудзяне борошно, ви можете замінити його кремом від зубного каменю.

Дезінфекційний засіб для рук

Цей метод знадобиться, якщо вам потрібно відполірувати срібне кільце на ходу. Нанесіть невелику кількість дезінфекційного засобу для рук на м'який паперовий носовичок і обережно потріть коштовність.

Не пробуйте цей рецепт на ювелірних виробах з інкрустованим мінеральним камінням, оскільки деякі інгредієнти дезінфекційного засобу для рук можуть пошкодити камінь.

Зубна паста

Це класичний, простий рецепт очищення срібла своїми руками. Використовуйте негелеві та неабразивні зубні пасти.

Нанесіть невелику кількість пасти на м'яку тканину або паперову хустку. Потріть ювелірні вироби або срібні вироби круговими рухами, щоб відполірувати їх і видалити плями. Залиште на 5 хвилин, а потім змийте зубну пасту водою. Після цієї процедури срібло чисте і сяє, як нове.

Білий дистильований оцет і харчова сода

Цей рецепт не підходить для антикварних срібних виробів. Тим не менш, це чудовий спосіб повернути блиск вашим прикрасам і столовим приборам зі стерлінгового срібла.

Покладіть срібні вироби в миску і залийте їх білим дистильованим оцтом. Додайте в миску харчову соду – приблизні пропорції становлять 4 столові ложки харчової соди на кожну чашку оцту. Залиште срібло в суміші на 1 годину. Промийте чистою водою і добре витріть м'якою бавовняною тканиною.

Харчова сода і вода

Якщо вам доводиться боротися зі стійкими плямами на срібних прикрасах, приготуйте густу пасту з харчової соди і теплої води. Нанесіть його на потьмянілі місця за допомогою вологої тканини.

Залиште на 2 – 3 хвилини, а потім обережно протріть м'якою тканиною. Не тріть занадто сильно, щоб не подряпати поверхню. Якщо є дрібні деталі або щілини, скористайтеся м’якою зубною щіткою. Промийте прикраси холодною водою і витріть м'якою тканиною. Відполіруйте срібло круговими рухами.