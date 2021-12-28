Серебряные украшения и серебряные столовые приборы теряют свой блеск и даже становятся черными. Это тусклость – результат химической реакции между серебром и серой в воздухе. Воздействуют на металл также духи, косметика, лаки для волос, кремы для рук, масла из кожи. В материале расскажем полезные лайфхаки, как чистить серебро несколькими веществами за несколько минут.

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Алюминиевая фольга и стиральный порошок

Этот прием очистки подходит для слегка потускневшей серебряной посуды или серебряных украшений.

Застелите миску алюминиевой фольгой и залейте ее горячей водой. Добавить столовую ложку жидкого стирального порошка и хорошо перемешать. Уложите серебряные вещи в миску и дайте им настояться 1 минуту. Выньте серебро кухонными щипцами, промойте теплой водой и положите на бумажное полотенце, чтобы изделия высохли.



Как чистить серебро дома / Фото Unsplash

Алюминиевая фольга и пищевая сода

Это один из лучших рецептов в нашем арсенале для очищения серебра. Алюминиево-содовая ванна очень полезна, когда вам нужно очистить несколько предметов или побольше по размеру изделия, например серебряные столовые приборы, подсвечники или посуду.

Застелите дно большой формы для выпекания алюминиевой фольгой блестящей стороной вверх. Чтобы избежать нежелательных химических реакций, используйте керамическую или стеклянную посуду, но не металлическую. Залейте водой и добавьте соду.

Вам нужно 1,5 столовых ложки соды на каждые 4 литра воды. Доведите смесь до кипения и положите туда тусклое серебро на 15 секунд. Выньте серебро с помощью кухонных щипцов. Оставьте серебряную посуду на бумажном полотенце остыть.

Для стойких пятен, возможно, придется повторить процедуру. Никогда не используйте этот рецепт для украшений с инкрустированными драгоценными камнями.

Кукурузная мука и вода

Если серебро потеряло блеск, этот рецепт поможет вам восстановить его. Приготовьте густую пасту из водяной кукурузной муки и нанесите ее на серебряный предмет.

Дайте смеси полностью высохнуть и вытрите и отполируйте ее полотенцем. Если у вас закончилась кукурузная мука, вы можете заменить его кремом от зубного камня.

Дезинфекционное средство для рук

Этот метод пригодится, если вам нужно отполировать серебряное кольцо на ходу. Нанесите небольшое количество дезинфицирующего средства для рук на мягкий бумажный носовой платок и осторожно потрите драгоценность.

Не пробуйте этот рецепт на ювелирных изделиях с инкрустированными минеральными камнями, поскольку некоторые ингредиенты дезинфицирующего средства для рук могут повредить камень.

Зубная паста

Это классический, простой рецепт очищения серебра своими руками. Используйте негелевые и неабразивные зубные пасты.

Нанесите небольшое количество пасты на мягкую ткань или бумажный платок. Потреть ювелирные изделия или серебряные изделия круговыми движениями, чтобы отполировать их и удалить пятна. Оставьте на 5 минут, затем смойте зубную пасту водой. После этой процедуры серебро чисто и сияет, как новое.

Белый дистиллированный уксус и пищевая сода

Этот рецепт не подходит для антикварных серебряных изделий. Тем не менее, это отличный способ вернуть блеск вашим украшениям и столовым приборам из стерлингового серебра.

Положите в миску серебряные изделия и залейте их белым дистиллированным уксусом. Добавьте в миску пищевую соду – примерно пропорции составляют 4 столовые ложки пищевой соды на каждую чашку уксуса. Оставьте серебро в консистенции на 1 час. Промойте чистой водой и хорошо протрите мягкой тканью.

Пищевая сода и вода

Если вам приходится бороться с стойкими пятнами на серебряных украшениях, приготовьте густую пасту из пищевой соды и теплой воды. Нанесите его на тусклые места с помощью влажной ткани.

Оставьте на 2 – 3 минуты, затем осторожно протрите мягкой тканью. Не трите слишком сильно, чтобы не поцарапать поверхность. Если есть мелкие детали или щели, воспользуйтесь мягкой зубной щеткой. Промойте украшения холодной водой и протрите мягкой тканью. Отполируйте серебро круговыми движениями.