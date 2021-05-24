Вот несколько подарков, которые не будут стоить вам ни копейки, а оценку получат весьма высокую. Уверяем вас!

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1. Стриптиз

Один из бесплатных подарков для очень близкого человека – стриптиз. Соответствующая музыка и несложный набор пластических движений – вот и все инвестиции.



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2. Массаж

Массаж любят все. Но конечно, такой подарок каждому встречному не подаришь, но близкому во всех смыслах слова человеку можно подарить.



Фото eledia

3. Сертификат

Сертификат на выполнение любого желания – веселая альтернатива обычному сертификату. Если вы, конечно, готовы выполнить любое его / ее желания.





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4. Выпечка

Стакан муки, пара яиц, сахар и специи – копеечные продукты, из которых можно приготовить гору имбирного печенья. Чем не подарок? Выпечку любят все.





Фото pinterest

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose .

5. Пожелания

Банка с признаниями или пожеланиями – следующий вариант бесплатных подарков. Кроме банки, листа бумаги и ручки, ничего не понадобится.





Фото pinterest

6. Воспоминания

Сложите в коробку фотографии, перевяжите атласной лентой и подарите. Кроме фотографий туда можно положить другие памятные вещи.



Фото pinterest

7. Ананас

В любой непонятной ситуации извините фрукты. В качестве такого презента отлично подходит ананас. Затраты на его покупку, как правило, не велики.



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8. Пикник

Возьмите пару бутербродов, бутылку вина и сводите друга или подругу на пикник. Время года и погода не имеют значения. Всегда можно одеться теплее или взять с собой зонтик.



Фото pinterest

9. Полезное, но ненужное

Можно подарить что-то ненужное вам, но нужное кому-то. Подруге – платье, которое висит у вас шкафу, но не носится. Другу – абонемент в фитнес зал, который пылится на полке. Такие вещи есть у каждого, и если поскрести по сусекам, можно наскрести кучу полезных и, главное, приятных подарков.



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