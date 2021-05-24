Безглуздо чи геніально: 11 прикладів, коли люди вирішили скреативити

Швидко викручуватися зі складного становища – рідкісний талант. І якщо вже природа наділила когось щасливою здатністю зберігати незворушність та блискавичну реакцію в найстресовіших ситцаціях, то не сумнівайтесь: і в побуті ці унікуми невтомно вас дивуватимуть.
У нашій добірці – нетривіальні рішення буденних проблем. А от смішні вони, безглузді чи геніальні – вирішувати вам.
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