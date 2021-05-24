У нашій добірці – нетривіальні рішення буденних проблем. А от смішні вони, безглузді чи геніальні – вирішувати вам.
Цікаво Коли дизайнери продумали не все: 10 курйозних фото, які розсмішать до сліз
1. А ви й далі страждайте від сонячних променів
Фото reddit
2. Геніальний спосіб поєднати приємне з корисним
Фото watson
3. Завжди носіть із собою скотч. Ви ж ніколи не знаєте, до якої ситуації потрапите
Фото magazin.pluska
4. Головне – устигнути з'їсти до того, як змерзне голова
Фото twitter
5. У довгій дорозі й не такі рішення спадуть на думку
Фото thesun
6. Класний лайфхак для тих, хто ніколи не розлучається зі своїм псом і полюбляє різні напої
Фото reddit
7. Зручний спосіб гарно виконувати дві справи одночасно
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8. Тепер песик не зможе тікати через дірки в огорожі
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9. Нема потреби возити із собою маску для сну
Фото clipmass
10. Навіть розбите бічне дзеркало можна швидко замінити, маючи хоча б трішки фантазії
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11. Коли не хочеш, щоб діти влаштовували веселі побоїща
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