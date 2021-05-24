У нашій добірці – нетривіальні рішення буденних проблем. А от смішні вони, безглузді чи геніальні – вирішувати вам.

Цікаво Коли дизайнери продумали не все: 10 курйозних фото, які розсмішать до сліз

1. А ви й далі страждайте від сонячних променів

Фото reddit

2. Геніальний спосіб поєднати приємне з корисним

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3. Завжди носіть із собою скотч. Ви ж ніколи не знаєте, до якої ситуації потрапите

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4. Головне – устигнути з'їсти до того, як змерзне голова

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5. У довгій дорозі й не такі рішення спадуть на думку

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6. Класний лайфхак для тих, хто ніколи не розлучається зі своїм псом і полюбляє різні напої

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7. Зручний спосіб гарно виконувати дві справи одночасно

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8. Тепер песик не зможе тікати через дірки в огорожі

Фото sympa-sympa

9. Нема потреби возити із собою маску для сну

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10. Навіть розбите бічне дзеркало можна швидко замінити, маючи хоча б трішки фантазії

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11. Коли не хочеш, щоб діти влаштовували веселі побоїща

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