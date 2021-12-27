Засмічену раковину чи зливний отвір у ванній чистити досить складно, адже там постійно накопичується волосся, мильна піна, зубна паста та інші хімічні речовини. Але перш, ніж викликати сантехніка, можна спробувати кілька ефективних способів.

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Харчова сода і оцет

Це старий метод очищення зливних отворів, який виявився дуже ефективним у раковинах у ванній кімнаті. Просто змішайте 1/3 склянки харчової соди з 1/3 склянки оцту.

Ця суміш одразу почне шипіти, і її слід негайно злити в каналізацію. Шипіння – це те, що допомагає так ефективно видаляти волосся та бруд. Залиште приблизно на годину, потім змийте гарячою водою.

Харчова сода і сіль

Ще одне ефективне поєднання – харчова сода і сіль. Змішайте по 1/2 склянки кожної речовини і вилийте суміш у дренаж.

Зачекайте близько 15 хвилин, а потім також злийте окріп. Всі три компоненти викликають досить агресивну хімічну реакцію і можуть розблокуватизливний отвір.

Окріп

Це на диво добре працює з деякими засміченнями у ванній кімнаті. Особливо очишує від мильної піни. Метод кип’ятіння найбільш ефективний, коли в раковині повільно стікає вода і не так багато теплої води.

Наповніть чайник або велику каструлю водою і доведіть до кипіння. Заливайте воду в каналізацію у три-чотири етапи. Якщо цей метод спрацює, результати буде видно досить швидко.

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