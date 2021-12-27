Засоренную раковину или сливное отверстие в ванной чистить достаточно сложно, ведь там постоянно скапливаются волосы, мыльная пена, зубная паста и другие химические вещества. Но прежде чем вызвать сантехника, можно попробовать несколько эффективных способов.

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Пищевая сода и уксус

Это старый метод очистки сливных отверстий, оказавшийся очень эффективным в раковинах в ванной комнате. Просто смешайте 1/3 стакана пищевой соды с 1/3 стакана уксуса.

Эта смесь сразу начнет шипеть, и ее следует немедленно слить в канализацию. Шипение это то, что помогает так эффективно удалять волосы и грязь. Оставьте примерно на час, затем смойте горячей водой.

Пищевая сода и соль

Еще одно эффективное сочетание – пищевая сода и соль. Смешайте по 1/2 стакана каждого вещества и вылейте смесь в дренаж.

Подождите около 15 минут, а затем слейте кипяток. Все три компонента вызывают достаточно агрессивную химическую реакцию и могут разблокировать сливное отверстие.

Кипяток

Это удивительно хорошо работает с некоторыми засорами в ванной комнате. Особенно очищается от мыльной пены. Метод кипячения наиболее эффективен, когда в раковине медленно стекает вода и не так много теплой воды.

Наполните чайник или большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Заливайте воду в канализацию в три-четыре этапа. Если этот метод сработает, результаты будут видны достаточно быстро.