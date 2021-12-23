Без плям та розводів: як очистити вікна за допомогою картоплі
23 грудня 2021 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:Kobieta
Ви будете здивовані, однак картоплю можна використовувати не лише у приготуванні їжі. Відомо, що цей продукт застосовують для догляду за волоссям або бровами, розтягування взуття і навіть видалення з рук плям від овочів та фруктів.
Сьогодні ми розповімо, як за допомогою картоплі досягти абсолютної чистоти та ідеального блиску вікон. Просто, дешево й ефективно!
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Як очистити вікна за допомогою картоплі
- Ретельно вимийте сиру картоплю та розріжте її навпіл.
- Протріть вікна за допомогою двох розрізаних половинок.
- Видаліть надлишки соку чистою ганчіркою, найкраще – з мікрофібри.
Результат точно вас вразить, адже вікна сяятимуть! Сумніваємося, що ви коли-небудь захочете мити їх іншим способом.