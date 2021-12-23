Сьогодні ми розповімо, як за допомогою картоплі досягти абсолютної чистоти та ідеального блиску вікон. Просто, дешево й ефективно!

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Як очистити вікна за допомогою картоплі

  1. Ретельно вимийте сиру картоплю та розріжте її навпіл.
  2. Протріть вікна за допомогою двох розрізаних половинок.
  3. Видаліть надлишки соку чистою ганчіркою, найкраще – з мікрофібри.

Результат точно вас вразить, адже вікна сяятимуть! Сумніваємося, що ви коли-небудь захочете мити їх іншим способом.