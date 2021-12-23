Сьогодні ми розповімо, як за допомогою картоплі досягти абсолютної чистоти та ідеального блиску вікон. Просто, дешево й ефективно!
Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV
Як очистити вікна за допомогою картоплі
- Ретельно вимийте сиру картоплю та розріжте її навпіл.
- Протріть вікна за допомогою двох розрізаних половинок.
- Видаліть надлишки соку чистою ганчіркою, найкраще – з мікрофібри.
Результат точно вас вразить, адже вікна сяятимуть! Сумніваємося, що ви коли-небудь захочете мити їх іншим способом.