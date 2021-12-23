Сегодня мы расскажем, как с помощью картофеля добиться абсолютной чистоты и идеального блеска окон. Просто, дешево и эффективно!
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Как очистить окна с помощью картофеля
- Тщательно вымойте сырой картофель и разрежьте его пополам.
- Протрите окна с помощью двух разрезанных половинок.
- Удалите излишки сока чистой тряпкой, лучше всего – из микрофибры.
Результат точно вас поразит, ведь окна будут сиять! Сомневаемся, что вы когда-нибудь захотите мыть их другим способом.