10 автомобільних трюків, які допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій

Непередбачуване трапляється на дорозі з кожним водієм. Дехто в таких випадках губиться, ніяковіє й не знає, як краще вчинити. Тим часом реагувати потрібно швидко, правильно й без шкоди для інших.

Ми підготували 10 простих лайфхаків, які допоможуть вам зметикувати в будь-якій халепі. Ці трюки прості, але навіть професійні водії не всі про них знають. Отже...

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1. Запасний ключ

Не варто носити запасний ключ для автомобіля разом з іншим комплектом, який у вас у кишені завжди. Якщо ви загубите основний ключ, у пригоді стане запасний. Тільки запам’ятайте, куди саме ви його поклали.

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2. "Одяг" для автомобільних двірників

Щоб узимку автомобільні двірники не примерзали до скла, "вдягніть" їх у старі рукавиці чи шкарпетки.

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3. Паперова лійка

Якщо вам критично необхідна лійка, але її немає напохваті, акуратно згорніть аркуш паперу й максимально швидко увілліть потрібну рідину.

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4. Яскраве сонце

Якщо стало важко керувати автомобілем у сонячний день, подовжіть автомобільний "козирок" папером або іншими підручними засобами.

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5. Більше місця в багажнику

Щоб у багажнику побільшало місця, акуратно все поскладайте й закріпіть на дверях гумовий джгут, на якому можна розмістити ганчірки, серветки, паперові рушники тощо.

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6. Сон

Навіть в автомобілі можна солодко поспати. Проявіть лиш трішки фантазії та креативності.

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7. Комфорт під час тривалих поїздок

Візьміть із собою в дорогу спеціальну автомобільну подушку – і поїздки навіть на велику відстань більше не викликатимуть у вас негативних емоцій. Підкладіть на час сну під спину подушку – спина не за тепне, і ви як слід перепочинете.

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8. Розморозити скло

Поставивши взимку автомобіль лобовим склом до сонця, ви прискорите процес розмороження скла.

Фото emdep

9. "Полірування" фар

Щоб скло автомобільних фар засяяло, використайте як підручний засіб для чищення зубну пасту. Результат вас вразить.

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10. Коли бракує освітлення

Із будь-якої ситуації можна знайти вихід, у тому числі й тоді, коли світла від фар вам недостатньо.

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