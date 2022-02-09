З Асокою Тано і Люком Скайвокером: у мережі показали постер фінальної серії "Книги Боби Фетта"

9 лютого 2022 , 06:40
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Джерело:

твітер The Book of Boba Fett

Постер до фінальної серії "Книги Боби Фетта" опублікували на офіційному акаунті серіалу у твітері. На ньому зображені головні герої багатосерійної стрічки.

Таким чином автори нагадали глядачам про прем'єру завершального епізоду серіалу "Книга Боби Фетта". Показ фінальної серії відбудеться в середу, 9 лютого. 

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Прем'єра шоу по франшизі "Зоряних воєн" відбулася 29 грудня 2021 року. До першого сезону шоу увійшло сім епізодів.

Шторм ось-ось вибухне.
Не пропустіть фінал The Book of Boba Fett.

 

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Коротко про "Книгу Боби Фетта"


Це американський фантастичний телесеріал, створений для потокового сервісу Disney+. Він є частиною франшизи "Зоряні війни" і спінофом серіалу "Мандалорець". В серіалі розповідається про пригоди Боби Фетта, роль якого зіграв актор Темуера Моррісон.

Легендарний мисливець за головами Боба Фетт і найманка Феннек Шанд повертаються на Татуїн, щоб заявити свої права на територію покійного Джабби Хатта.

 

Автор: Тата Шаргородська