З Асокою Тано і Люком Скайвокером: у мережі показали постер фінальної серії "Книги Боби Фетта"
9 лютого 2022 , 06:40Читать новость на русском
Джерело:твітер The Book of Boba Fett
Постер до фінальної серії "Книги Боби Фетта" опублікували на офіційному акаунті серіалу у твітері. На ньому зображені головні герої багатосерійної стрічки.
Таким чином автори нагадали глядачам про прем'єру завершального епізоду серіалу "Книга Боби Фетта". Показ фінальної серії відбудеться в середу, 9 лютого.
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Прем'єра шоу по франшизі "Зоряних воєн" відбулася 29 грудня 2021 року. До першого сезону шоу увійшло сім епізодів.
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Коротко про "Книгу Боби Фетта"
Це американський фантастичний телесеріал, створений для потокового сервісу Disney+. Він є частиною франшизи "Зоряні війни" і спінофом серіалу "Мандалорець". В серіалі розповідається про пригоди Боби Фетта, роль якого зіграв актор Темуера Моррісон.
Легендарний мисливець за головами Боба Фетт і найманка Феннек Шанд повертаються на Татуїн, щоб заявити свої права на територію покійного Джабби Хатта.