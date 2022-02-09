Таким образом авторы напомнили зрителям о премьере заключительного эпизода сериала "Книга Бобы Фетта". Показ финальной серии состоится в среду, 9 февраля.

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Премьера шоу по франшизе "Звездных войн" состоялась 29 декабря 2021 года. В первый сезон шоу вошло семь эпизодов.

Шторм вот-вот разразится.

Не пропустите финал The Book of Boba Fett.

Коротко о "Книге Боби Фетта"

Это американский фантастический телесериал, созданный для потокового сервиса Disney+. Он является частью франшизы "Звездные войны" и спинофом сериала "Мандалорец". В сериале рассказывается о приключениях Бобы Фетта, роль которого сыграл актер Темуэра Моррисон.

Легендарный охотник за головами Боба Фетт и наемница Феннек Шанд возвращаются на Татуин, чтобы заявить свои права на территорию покойного Джабби Хатта.