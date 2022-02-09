Таким чином автори нагадали глядачам про прем'єру завершального епізоду серіалу "Книга Боби Фетта". Показ фінальної серії відбудеться в середу, 9 лютого.
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Прем'єра шоу по франшизі "Зоряних воєн" відбулася 29 грудня 2021 року. До першого сезону шоу увійшло сім епізодів.
Шторм ось-ось вибухне.
Не пропустіть фінал The Book of Boba Fett.
Коротко про "Книгу Боби Фетта"
Це американський фантастичний телесеріал, створений для потокового сервісу Disney+. Він є частиною франшизи "Зоряні війни" і спінофом серіалу "Мандалорець". В серіалі розповідається про пригоди Боби Фетта, роль якого зіграв актор Темуера Моррісон.
Легендарний мисливець за головами Боба Фетт і найманка Феннек Шанд повертаються на Татуїн, щоб заявити свої права на територію покійного Джабби Хатта.