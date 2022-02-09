Таким чином автори нагадали глядачам про прем'єру завершального епізоду серіалу "Книга Боби Фетта". Показ фінальної серії відбудеться в середу, 9 лютого.

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Прем'єра шоу по франшизі "Зоряних воєн" відбулася 29 грудня 2021 року. До першого сезону шоу увійшло сім епізодів.

Шторм ось-ось вибухне.

Не пропустіть фінал The Book of Boba Fett.

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