9 простих прийомів, щоб позбутися поганого настрою

Поганий настрій – явище зовсім не рідкісне. Але далеко не з приємних. Адже життя занадто коротке, щоб витрачати його на негатив. По неволі приходиш до думки, що необхідно відпочити та розслабитися.

Існує кілька простих прийомів, що дозволяють відновити втрачені сили та подолати поганий настрій. Варто лише не ігнорувати їх.

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Розслабтеся

Відірвіться від роботи, увімкніть улюблену пісню і релаксуйте. Вже через декілька секунд ви почнете підспівувати та пританцьовувати під трек. Поганий настрій зникне перш ніж ви дослухаєте пісню. Для закріплення ефекту прослухайте її ще раз.



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Прокрутіть в голові хороші спогади

Подивіться старі фотографії, послухайте музику, з якою у вас пов'язано багато приємних моментів.



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Перекусіть

З'їжте свої улюблені ласощі, побалуйте себе трішки солодким. Але не зловживайте смакотою, не варто "заїдати" свій стрес. Найкраще посмакувати фруктами, шоколадом чи йогуртом.



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Те, що вам неприємно робити, відкладіть

Залиште роботу, домашні справи та увімкніть улюблений фільм або візьміть улюблену книгу. Таким чином, ви відірветесь від поточних проблем, що викликають поганий настрій.



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Вилайтеся

Хороший спосіб, навіть якщо не дуже етичний. Люди, які вживають ненормативну лексику легше переносять біль та розчарування. Вони виплескують всі негативні емоції, не заховують їх глибоко в собі. Тому, якщо у вас на душі "шкребуть" коти, знайдіть слушне місце і розкажіть про все, що накипіло.



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Виспіться

Інколи причина поганого настрою полягає в хронічному недосипанні, яке, як відомо, не дозволяє організму ефективно відновлюватися і виводити шлаки.



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Нормально харчуйтеся

Не варто занадто зловживати солодким. Замість солодощів їжте їжу, що містить багато вітамінів, корисних жирів, білків і клітковини. Це, в першу чергу, фрукти, овочі та горіхи, в другу – м'ясо, риба та різноманітні каші.



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Ведіть активний спосіб життя

Фізична активність упорядковує ваш гормональний фон, зміцнює імунітет, покращує метаболізм, а також сприяє доставленню до всіх органів і тканин потрібної кількості кисню.



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Спілкуйтеся

Зустрічайтеся з друзями та подругами, ходіть у гості, самі запрошуйте гостей, загалом, намагайтеся не залишатися на самоті. В крайньому разі просто зателефонуйте їм.



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