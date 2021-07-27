Отож ми поділимося декількома секретами. Вам точно сподобається, а гості будуть у захваті.

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Дерев'яні дошки

Для подачі страв на дерев'яній дошці, нічого крім власне дерев'яної дошки для цього не потрібно. Легко та оригінально.



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Салат – порційно

Існує величезна кількість креативних способів подати салат порційно – наприклад, в кільці. Кільце для формування страв можна зробити з пластикової пляшки або купити.



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Декоративні чипси

Оригінальний декор можна приготувати буквально за 5 хвилин з мінімуму інгредієнтів – 10 грамів пшеничного борошна, 90 грамів води та 40 грамів рослинної олії. Змішайте інгредієнти до однорідності, вилийте на розпечену сковороду і почекайте, поки випарується волога. При замішуванні тіста можна додати харчовий барвник.



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Суп як в ресторані

Для декору супів-пюре ідеально підходять – горіхи, сухарики та вершки. Можна все разом.



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Оригінальна подача

Густі супи можна подавати в буханці хліба. Умов дві – суп повинен бути реально густим, а хліб попередньо підсушеним в духовці.



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Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

Дизайн десертів

Кекси, тістечка та інші десерти ідеально гармоніюють з цукровою пудрою (якщо тарілка темна) і какао (якщо тарілка біла).



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Декоруємо соусом

Прикрасити будь-яку страву можна за допомогою кондитерського шприца і соусу. І не обов'язково видавати арабську в'язь або інший складний орнамент. Можна просто побажати в письмовій формі смачного. Навіть самому собі.



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Шоколадка в допомогу

Розплавленою шоколадкою зробіть прямі перпендикулярні одна одній лінії, отримаєте квадратні зони, в яких можна зручно розташувати свіжоприготовлене (або свіжокуплені) печиво, капкейки та іншу випічку.



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Квіти на тарілці

Майте на увазі, є багато рослин, які не варто і поруч класти з харчовими продуктами, а вже тим більше куштувати (конвалії, наприклад).



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