Щоб відпочити без проблем: 9 цінних порад тим, хто збирається на море
Джерело:24 канал
Ви так чекали на відпустку – й от нарешті випала змога вирватися на море... Але, перш ніж на пару тижнів забути про все, крім повітряних ванн, морських купань та запальних паті на заході сонця, дуже радимо зважити на кілька моментів.
Поради, які підготували для вас Ідеї 24, захистять вас від купи неприємностей. Запам'ятовуйте, застосовуйте й відпочивайте собі на здоров'я!
Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5
Коли на морі "морська хвороба"
Що ж робити? Знайдіть лінію горизонту і дивиться на неї, попиваючи коктейль з лимоном і м'ятою. А краще подбати про комфорт заздалегідь і купити таблетки від нудоти.
Фото pixabay
Сейф від злодія
Цінні речі – гроші, ключі, телефон – можна заховати в порожньому флаконі від крему для засмаги. Цей варіант кращий, ніж залишати гаманець або сумочку на виду.
Фото reddit
Памперс в допомогу
Є надійніше варіант – памперс. Загорніть цінні речі в підгузок і йдіть купатися спокійно. Навряд чи до памперсів хтось доторкнеться.
Фото pixabay
Рушник-органайзер
Якщо підвернути край рушника або ковдри й прошити його так, щоб утворилися кишеньки, вирішите проблему з розміщенням речей.
Фото reddit
Охолоджений напій
Щільно обмотайте пляшку ганчіркою, полийте морською водою і поставте в тінь, в місці де є протяг. Протягом пів години рідина охолоне до прийнятної температури шляхом випаровування солоної води.
Фото pixabay
Захистити смартфон
Пісок і вода – не найкращі друзі смартфонів. Щоб захистити гаджет, покладіть його в поліетиленовий пакет.
Фото pinterest
Щоб капці не нагрівалися
Проблема капців вирішується просто. Складайте їх на пляжі "бутербродом" – один покладіть на другий підошвою догори. Тепер в будь-який момент зможете взутися і не підсмажитися.
Фото pixabay
Сонячне татуювання
Сонячні татуювання як і раніше в тренді. На обрану ділянку шкіри під час засмаги прикладіть трафарет або сонцезахисний крем. До вечора будете з тату.
Фото unsplash
Продовжити життя засмазі
Морська засмага змивається швидко, але бронзовий відтінок шкіри можна продовжити. Включіть в раціон продукти, багаті вітаміном А (помаранчеві фрукти та овочі, яловичу печінку, яйця).
Фото eating