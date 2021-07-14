Поради, які підготували для вас Ідеї 24, захистять вас від купи неприємностей. Запам'ятовуйте, застосовуйте й відпочивайте собі на здоров'я!

Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Коли на морі "морська хвороба"

Що ж робити? Знайдіть лінію горизонту і дивиться на неї, попиваючи коктейль з лимоном і м'ятою. А краще подбати про комфорт заздалегідь і купити таблетки від нудоти.



Фото pixabay

Сейф від злодія

Цінні речі – гроші, ключі, телефон – можна заховати в порожньому флаконі від крему для засмаги. Цей варіант кращий, ніж залишати гаманець або сумочку на виду.



Фото reddit

Памперс в допомогу

Є надійніше варіант – памперс. Загорніть цінні речі в підгузок і йдіть купатися спокійно. Навряд чи до памперсів хтось доторкнеться.



Фото pixabay

Рушник-органайзер

Якщо підвернути край рушника або ковдри й прошити його так, щоб утворилися кишеньки, вирішите проблему з розміщенням речей.



Фото reddit

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Охолоджений напій

Щільно обмотайте пляшку ганчіркою, полийте морською водою і поставте в тінь, в місці де є протяг. Протягом пів години рідина охолоне до прийнятної температури шляхом випаровування солоної води.



Фото pixabay

Захистити смартфон

Пісок і вода – не найкращі друзі смартфонів. Щоб захистити гаджет, покладіть його в поліетиленовий пакет.



Фото pinterest

Щоб капці не нагрівалися

Проблема капців вирішується просто. Складайте їх на пляжі "бутербродом" – один покладіть на другий підошвою догори. Тепер в будь-який момент зможете взутися і не підсмажитися.



Фото pixabay

Сонячне татуювання

Сонячні татуювання як і раніше в тренді. На обрану ділянку шкіри під час засмаги прикладіть трафарет або сонцезахисний крем. До вечора будете з тату.



Фото unsplash

Продовжити життя засмазі

Морська засмага змивається швидко, але бронзовий відтінок шкіри можна продовжити. Включіть в раціон продукти, багаті вітаміном А (помаранчеві фрукти та овочі, яловичу печінку, яйця).



Фото eating