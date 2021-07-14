Советы, которые подготовили для вас Идеи 24, защитят вас от кучи неприятностей. Запоминайте, применяйте и отдыхайте себе на здоровье!

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Когда на море "морская болезнь"

Что же делать? Найдите линию горизонта и смотрит на нее, попивая коктейль с лимоном и мятой. А лучше позаботиться о комфорте заранее и купить таблетки от укачивания.



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Сейф от вора

Ценные вещи – деньги, ключи, телефон – можно спрятать в пустом флаконе от крема для загара. Этот вариант лучше, чем оставлять кошелек или сумочку на виду.





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Памперс в помощь

Есть вариант надежнее – памперс. Заверните ценные вещи в подгузник и идите купаться спокойно. Вряд ли к памперсу кто-то прикоснется.



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Полотенце-органайзер

Если подвернуть край полотенца или покрывала и прошить его так, чтобы образовались кармашки, решите проблему с размещением вещей.



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Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Охлажденный напиток

Плотно обмотайте бутылку тряпкой, полейте морской водой и поставьте в тень, в месте, где есть сквозняк. В течение получаса жидкость остынет до приемлемой температуры путем испарения соленой воды.





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Защитить смартфон

Песок и вода – не лучшие друзья смартфонов. Чтобы защитить гаджет, положите его в полиэтиленовый пакет.



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Чтобы тапочки не нагревались

Проблема тапочек решается просто. Складывайте их на пляже "бутербродом" – один положите на второй подошвой вверх. Теперь в любой момент сможете обуться и не поджариться.



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Солнечные татуировки

Солнечные татуировки по-прежнему в тренде. На выбранный участок кожи во время загара приложите трафарет или солнцезащитный крем. До вечера будетен с тату.



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Продлить жизнь загару

Морской загар смывается быстро, но бронзовый оттенок кожи можно продолжить. Включите в рацион продукты, богатые витамином А (оранжевые фрукты и овощи, говяжью печень, яйца).





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