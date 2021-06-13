Пропонуємо освіжити свої знання і дотримуватися основних правил за столом не тільки на публіці, але і вдома, а хто не знає – запам'ятати. Ловіть поради або згадуйте. Поїхали…
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Жувати з закритим ротом
Це не так уже й важко. Просто не кладіть в рот великі порції їжі, і все вийде. До речі, жувати жуйку теж потрібно з закритим ротом.
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Говорити з порожнім ротом
Пристойні люди спочатку жують і ковтають, а потім кажуть.
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Правильно їсти
Не потрібно нахилятися до тарілки. І тим більше підносити тарілку до лиця. Випрямитеся, адже 20 – 30 сантиметрів – не така вже й велика відстань.
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Класти серветку на коліна
Серветку розправте на колінах, не потрібно її закладати за комір. До речі, в кінці трапези залиште її лівіше тарілки.
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Не тягнутися за стравою
Запам'ятайте два чарівних слова: "передайте, будь ласка". Дотягуватися можна до страв, до яких легко дістатися витягнутою рукою.
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Із загальної – загальними
Із загальної тарілки насипайте лише столовим приладдям, яке лежить біля страви.
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Багато наряддя – не панікуйте
Правило його використання просте – спочатку користуєтеся тими, що лежать далі від тарілки, беручи наряддя в міру подачі страв всередину.
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Наливати в міру
Майте на увазі, келих з вином наповнюють не більше ніж наполовину, а краще – на 1/3. І тільки шампанське є винятком. Його можна наливати в фужер на 3/4, щоб насолодитися.
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Подякувати
Якщо хочете висловити захоплення кухареві – складіть наряддя паралельно одне одному кінцями вправо. Серветку складіть лівіше тарілки. Подякуйте і можете бути вільні.
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