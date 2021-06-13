Предлагаем освежить свои знания и соблюдать основные правила за столом не только на публике, но и дома, а кто не знает – запомнить. Ловите советы или вспоминайте. Поехали ...
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Жевать с закрытым ртом
Это не так-то и трудно. Просто не кладите в рот большие порции пищи, и все получится. Кстати, жевать жвачку тоже нужно с закрытым ртом.
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Говорить с пустым ртом
Приличные люди сначала жуют и глотают, а потом говорят.
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Правильно есть
Не нужно наклоняться к тарелке. И тем более поднимать тарелку к лицу. Выпрямитесь, ведь 20 – 30 сантиметров – не такое уж и большое расстояние.
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Класть салфетку на колени
Салфетку расправьте на коленях, не нужно ее закладывать за воротник. Кстати, в конце трапезы оставьте ее левее тарелки.
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Не тянуться за едой
Запомните два волшебных слова: "передайте, пожалуйста". Дотягиваться можно к блюдам, которые легко достать вытянутой рукой.
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Из общего – общими
Из общей тарелки насыпьте только столовыми приборами, которые лежат возле блюда.
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Много приборов – не паникуйте
Правило их использования просто – сначала пользуетесь теми, что лежат дальше от тарелки, принимая приборы по мере подачи блюд внутрь.
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Наливать в меру
Имейте в виду, бокал с вином наполняют не более чем наполовину, а лучше – на 1/3. И только шампанское является исключением. Его можно наливать в фужер на 3/4, чтобы насладиться.
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Поблагодарить
Если хотите выразить восхищение повару – составьте приборы параллельно друг другу концами вправо. Салфетку сложите левее тарелки. Поблагодарите и можете быть свободны.
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