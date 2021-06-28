9 божевільних лайфхаків з мережі, які насправді працюють

Щодня у мережі з'являються нові відео з цікавими порадами від блогерів. Автори таких роликів намагаються допомогти та спростити нам життя.

Хоча лайфхаки з мережі часто межують з абсурдом, вони все ж працюють. І ці приклади точно тому доказ!

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Дивні лайфхаки, які насправді працюють

Ваш пухнастий улюбленець часто зазіхає на рослини в домі? Щоб такого більше не траплялось, можна у землю запхати зубочистки. Ваш кіт чи собака не матиме бажання порпатись у вазоні.



Ваші вазони будуть в безпеці / Фото Bright Side

У затятих ігроманів часто може перегріватися ноутбук. Замість підставки, що охолоджує, можна сміливо використати дві виделки. Це значно дешевше за покупку підставки, але не менш ефективно.



Підставте виделки, якщо ваш ноутбук перегрівається і шумить / Фото Bright Side

Затискач для паперів, більш відомий як біндер, варто інколи використовувати не за призначенням.



З таким тримачем пасти вистачить на довше / Фото Bright Side



Використайте затискач не за призначенням / Фото Bright Side

Пошкоджену підлогу можна швидко відновити гелем для нігтів. Оберіть правильний колір, нанесіть на поверхню, висушіть і вуаля.



Приховайте подряпини лаком / Фото Bright Side

Коли праска вийшла з ладу, а подія вимагає охайного одягу – на допомогу "прийде" каструля з гарячою водою.



Замість праски – каструля з теплою водою / Фото Bright Side

Якщо ви втомлені після роботи та не хочете нести пакети з магазинів у руках, просто зробіть як цей чоловік.

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.



Почепіть пакет на карабін і руки будуть вільні / Фото Bright Side

Часто плутаєте правий навушник з лівим? Просто розфарбуйте їх у різні кольори.



Позначте правий та лівий навушник різними кольорами / Фото Bright Side

​Цікаво знати Найнезвичніші бокали, які вразять вас своїми формами

Щоб не губити маленьких аксесуарів для волосся, прикріпіть магнітну стрічку до внутрішньої сторони шухляди.



Не загубіть свої невидимки / Фото Bright Side

На завершення: лайфхак для всіх любителів перших страв. Щоб не розлити суп, коли ви будете ставити чи витягати його з холодильника, прикріпіть кришку гумкою.

Так суп точно не розіллється / Фото Bright Side