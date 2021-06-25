8 помилок при митті вікон, яких припускаються всі

Миття вікон – процес тривалий і складний. І ви точно не захочете повторювати його знову, якщо скло буде не ідеально чистим.

Тож яких помилок не варто допускати при митті вікон – ми зібрали корисну інформацію. Впевнені, що ці поради допоможуть зберегти не тільки ваш час, але й сили.

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Не економте та придбайте професійні засоби

Не рекомендуємо використовувати непрофесійне приладдя. Знайдіть час та кошти і придбайте якісні ганчірки, мийні засоби чи металеві склізи. Їх ви можете купити у професійних магазинах чи інтернеті.

Не варто мити вікна у сонячний день



Мити вікна у спекотний день – не найкраща ідея / Фото Unsplash

У сонячний день мийний засіб висихає на склі так швидко, що ви навіть не встигнете добратись до нього ганчіркою. Тому рекомендуємо мити вікна у хмарну погоду. Якщо ж ви вже налаштувалися на миття скла, а за вікном світить сонце – почніть з тих кімнат, де є тінь.

Не економте мийні засоби

Щоб очистити бруд, потрібно багато засобу для скла, тому не бійтесь його розбризкувати. Через економію мийного засобу на вікні можуть залишитися розводи.

Не забудьте про підвіконня та рами

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Перед тим, як мити вікна, рекомендуємо пропилососити і протерти підвіконня та рами. І лише після цього, взявши чисту воду, беріться до скла.

Не використовуйте пароочисники

Миття вікон за допомогою пароочисників – не найкращий метод. Все тому, що вони тільки рознесуть пил і бруд по всій квартирі та не дадуть бажаного результату.

Не забувайте про захисний одяг



Завжди одягайте рукавички та фартух / Фото Unsplash

Щоб миття вікон було безпечним і не зашкодило вашому здоров'ю, рекомендуємо одягати фартух, рукавички, і, при можливості, респіратор. Попадання мийних засобів в легені та на шкіру можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Не витирайте скло газетою

Не варто нехтувати правилами техніки безпеки. Не ставайте на зовнішнє і внутрішнє підвіконня, а також не вилазьте тулубом із вікна.

Про цей "лайфхак" ви, мабуть, не раз чули від старших людей. Не рекомендуємо його використовувати, адже цей неефективний метод багато в чому поступається тканині з мікрофібри.

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Не протирайте вікна серветками



Використовуйте мікрофібру замість серветки / Фото Unsplash

Цей спосіб кращий, ніж використання газети. Але мікрофібра чи гумовий скребок справляться з миттям вікон значно краще.