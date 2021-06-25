Так какие ошибки не стоит допускать при мытье окон – мы собрали полезную информацию. Уверены, что эти советы помогут сохранить не только ваше время, но и силы.
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Не экономьте и купите профессиональные средства
Не рекомендуем использовать непрофессиональное принадлежности. Найдите время и средства и приобретите качественные тряпки, моющие средства или металлические склиз. Их можно купить в профессиональных магазинах или интернете.
Не стоит мыть окна в солнечный день
Мыть окна в жаркий день – не лучшая идея / Фото Unsplash
В солнечный день моющее средство высыхает на стекле так быстро, что вы даже не успеете добраться до него тряпкой. Поэтому рекомендуем мыть окна в пасмурную погоду. Если же вы уже настроились на мытья стекол, а за окном светит солнце – начните с тех комнат, где есть тень.
Не экономьте моющие средства
Чтобы очистить грязь, нужно много средства для стекла, поэтому не бойтесь его разбрызгивать. Из-за экономии моющего средства на окне могут остаться разводы.
Не забудьте о подоконниках и рамах
Перед тем, как мыть окна, рекомендуем пропылесосить и протереть подоконник и рамы. И только после этого, взяв чистую воду, приступайте к стеклу.
Не используйте пароочистители
Мытье окон с помощью пароочистителей – не лучший метод. Все потому, что они только разнесут пыль и грязь по всей квартире и не дадут желаемого результата.
Не забывайте о защитной одежде
Всегда надевайте перчатки и фартук / Фото Unsplash
Чтобы мытья окон было безопасным и не навредило вашему здоровью, рекомендуем одевать фартук, перчатки, и, по возможности, респиратор. Попадание моющих средств в легкие и на кожу могут нанести вред вам.
Не вытирайте стекло газетой
Об этом "лайфхаке" вы, наверное, не раз слышали от старших людей. Не рекомендуем его использовать, ведь этот неэффективный метод во многом уступает ткани из микрофибры.
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Не протирайте окна салфетками
Используйте микрофибру вместо салфетки / Фото Unsplash
Этот способ лучше, чем использование газеты. Но микрофибра или резиновый скребок справятся с мытьем окон значительно лучше.