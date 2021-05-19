8 несподіваних способів використання горілки, про які ви точно не знали

Виявляється, горілку можна не тільки пити, а ще й використовувати як антисептик, розчинник жиру, клею та засіб для чищення. Для таких побутових потреб згодиться дешева горілка. З неї можна отримати велику користь.
А яку саме, ми вам розкажемо. Отож починаймо…
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Розчинник клею
Здерли наклейку, а клей залишився і псує зовнішній вигляд? Горілка – хороший знищувач клейових слідів. Потріть ганчіркою, змоченою в горілці, непрезентабельне місце – буде як нове!
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Продовжує життя зрізаних квітів
Горілка продовжить життя квітам у вазі. Кілька крапель горілки, чайна ложка цукру, вода – і квіти будуть радувати довго. Але пам'ятайте, даний розчин слід міняти щодня.
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Освіжувач одягу
Освіжити можна й одяг, який уже раз одягали, "окропивши" його горілкою з пульверизатора і вивісивши на балкон. Після висихання річ буде пахнути не горілкою, а свіжістю.
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Дезодорація взуття
За поганий "аромат" у взутті відповідають бактерії, з якими наш "антисептик" справляється за дві секунди. Періодично обприскуйте взуття зсередини горілкою – і неприємний запах буде знищено.
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Засіб для миття вікон
Розбавте горілку водою, залийте розчин в пульверизатор, вимийте вікна і протріть скло газетами. Ваші вікна будуть сяяти.
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Ліки при укусах комах
Якщо ви вибралися на природу і стали жертвою "кровососів", рятівницею стане горіла. Її антибактеріальні властивості швидко знімуть свербіж, набряклість і роздратування. Застосовувати зовнішньо!
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Освіжувач для порожнини рота
Горілчана настоянка відмінно справляється з неприємним запахом з рота. Тому запам'ятовуйте рецепт антисептика для порожнини рота: стакан горілки, пару крапель олії чайного дерева або м'яти, ложка меленої кориці. Настояти два тижні. Процідити. Готово!
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Пластир, без болю!
Відклеїти пластир, що прилип до волосків або рани – допоможе горілка. Змочіть пластир горілкою, яка змусить липку основу розчинитися, завдяки чому пластир відклеїться без заподіяння болю.
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