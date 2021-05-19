А какую именно, мы вам расскажем. Поэтому начнем...

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Растворитель клея

Содрали наклейку, а клей остался и портит внешний вид? Водка – хороший уничтожитель клеевых следов. Потрите тряпкой, смоченной в водке, непрезентабельное место – будет как новое!



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Продлевает жизнь срезанных цветов

Водка продлит жизнь цветам в вазе. Несколько капель водки, чайная ложка сахара, вода – и цветы будут радовать долго. Но помните, данный раствор следует менять ежедневно.



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Освежитель одежды

Освежить можно и одежду, которую уже раз одевали, "сбрызнув" его водкой из пульверизатора и вывесив на балкон. После высыхания вещь будет пахнуть не водкой, а свежестью.



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Дезодорация обувь

За плохой "аромат" в обуви отвечают бактерии, с которыми наш "антисептик" справляется в два счета. Периодически опрыскивайте обувь изнутри водкой – и неприятный запах будет уничтожен.



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Средство для мытья окон

Разбавьте водку водой, залейте раствор в пульверизатор, вымойте окна и протрите стекло газетами. Ваши окна будут сиять.



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Лекарства при укусах насекомых

Если вы выбрались на природу и стали жертвой "кровососов", спасительницей станет водка. Ее антибактериальные свойства быстро снимут зуд, отечность и раздражение. Применять наружно!



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Освежитель для полости рта

Водочная настойка отлично справляется с неприятным запахом изо рта. Поэтому запоминайте рецепт антисептика для полости рта: стакан водки, пару капель масла чайного дерева или мяты, ложка молотой корицы. Настоять две недели. Процедить. Готово!



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Пластырь, без боли!

Отклеить пластырь, прилипший к волоскам или ране – поможет водка. Смочите пластырь водкой, которая заставит липкую основу раствориться, благодаря чему пластырь отклеился без причинения боли.



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