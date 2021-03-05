8 курйозних викликів екстреної служби допомоги

Джерело:Deztop
Робота диспетчером в центрі екстреної служби є важкою та відповідальною, адже потрібно знайти правильні слова, дати пораду та підтримати людину. Дзвінків надходить багато, але є такі, які важко забути.
Ситуації бувають різні. І найголовніше це те, що в даній роботі потрібно бути готовим до всього.
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Річ у тім, що поліціянт випадково з'їв тістечко з марихуаною і згодом йому стало здаватися, що він помирає. Саме тому він і подзвонив в службу екстреної допомоги.
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Джонні Маллінз з Оклахоми переборщив зі своїми декораціями на свято Хелоуін. Чоловік інсценував на своєму задньому дворі вбивство: обляпав все червоною фарбою та помістив манекени у вигляді трупів. Сусіди перелякалися та викликали поліцію.
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В липні 2014 р. служба екстреної допомоги в Хобокені, штат Нью-Джерсі, отримала багато повідомлень про дитину, яка залишилася в нагрітому автомобілі. Рятувальники прибули на виклик і вибили скло в автівці, щоб врятувати дитину, яка на той час вже не подавала ознак життя.
Однак виявилося, що старання рятувальників було марним, тому що насправді в авто була … лялька.
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В травні 2015 р. служба екстреної допомоги в Палм-Біч отримала повідомлення про можливу авіакатастрофу у водах каналу на північ від мосту Лантана. На воді людям вбачався розбитий літак.
Як виявилося, це була лише частина нового телевізійного шоу The Vanilla Ice Project.
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Слухачі ввімкнули радіо та почули про таємничі вибухи на Марсі та висадку самих марсіан на Землі, які почали встановлювати тут машину смерті, аби знищити все людство.
Більше мільйона слухачів вважали, що міжгалактична атака справді сталася і паніка спалахнула у багатьох частинах США. Люди втікали з власних будинків, жителі міст благали поліцію видавати всім протигази.
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У травні 2015 року співробітників поліції з міста Камас, штат Вашингтон, підняв екстрений дзвінок про допомогу. В ньому повідомлялося про машину, на даху якої сидить тигр.
Але виявилося, що це була лише іграшка у формі величезного тигра, якого Коннор Цувич почепив на дах власного автомобіля.
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В грудні 2012 року в Спінгтоні, штат Техас Джеймс Геров посеред ночі прокинувся через дивний шум у своєму будинку. Він зрозумів, що хтось вдерся у його дім, тому схопив пістолет і почав наздоганяти злодія, який вибіг назовні, де сів у машину і, закривши двері, застряг у ній.
Приблизно в один і той же час дружина Джеймса, Лілон та сам злодій, Крістофер Ланс Мур, викликали 911 з проханням про допомогу.
Сімейство Геров повідомило про проникнення в будинок, а сам злодій телефоном заперечував це і казав, що Герови намагаються його вбити, тому він діє тільки в цілях самооборони.
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29-річний хлопець, роблячи пропозицію руки та серця, хотів зробити подію більш привабливою, тому випустив у небо 50 маленьких ліхтариків, що світилися від маленьких свічок.
А мешканці міста Платлінг в Німеччині подумали, що то НЛО в небі над їхнім містом та прибульці, які хочуть захопити Землю.
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