Работа диспетчером в центре экстренной службы является тяжелой и ответственной, ведь нужно найти правильные слова, дать совет и поддержать человека. Звонков поступает много, но есть такие, которые трудно забыть.

Ситуации бывают разные. И самое главное это то, что в данной работе нужно быть готовым ко всему.

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1. Мужчина съев пирожное с марихуаной, думал что умирает

Дело в том, что полицейский случайно съел пирожное с марихуаной и впоследствии ему стало казаться, что он умирает. Именно поэтому он и позвонил в службу экстренной помощи.



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2. Неправильно поняли

Джонни Маллинз из Оклахомы переборщил со своими декорациями на праздник Хэллоуин. Мужчина инсценировал на своем заднем дворе убийство: обрызгал все красной краской и поместил манекены в виде трупов. Соседи испугались и вызвали полицию.



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3. Спасали куклу, потому что неправильно поняли

В июле 2014 служба экстренной помощи в Хобокене, штат Нью-Джерси, получила много сообщений о ребенке, который остался в нагретом автомобиле. Спасатели прибыли на вызов и выбили стекло в автомобиле, чтобы спасти ребенка, который в то время уже не проявлял признаков жизни.

Однако оказалось, что старания спасателей было бесполезным, потому что на самом деле в авто была ... кукла.



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4. Номер телевизионного трюка, который всех напугал

В мае 2015 служба экстренной помощи в Палм-Бич получила сообщение о возможной авиакатастрофе в водах канала к северу от моста Лантана. На воде людям виделся разбитый самолет.



Как оказалось, это была лишь часть нового телевизионного шоу The Vanilla Ice Project.



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5. Радио-шоу, которое вызвало панику у слушателей

Слушатели включили радио и услышали о таинственных взрывах на Марсе и высадку самых марсиан на Земле, которые начали устанавливать здесь машину смерти, чтобы уничтожить все человечество.

Более миллиона слушателей считали, что межгалактическая атака действительно произошло и паника вспыхнула во многих частях США. Люди бежали из собственных домов, жители городов просили полицию выдавать всем противогазы.



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6. Тигр на крыше автомобиля

В мае 2015 года сотрудниками полиции из города Камас, штат Вашингтон, поднял экстренный звонок о помощи. В нем сообщалось о машине, на крыше которой сидит тигр.

Но оказалось, что это была лишь игрушка в виде огромного тигра, которого Коннор Цувич посадил на крышу собственного автомобиля.



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7. Одновременно вызвали полицию: грабитель и владелец

В декабре 2012 года в Спингтони, штат Техас Джеймс Геров посреди ночи проснулся из-за странного шума в своем доме. Он понял, что кто-то ворвался в его дом, поэтому схватил пистолет и начал гнаться за вором, который выбежал наружу, где сел в машину и, захлопнув дверь, застрял в ней.

Примерно в одно и то же время жена Джеймса, Лилон и сам вор, Кристофер Ланс Мур, вызвали 911 с просьбой о помощи.

Семейство Геров сообщил о проникновении в дом, а сам вор по телефону отрицал это и говорил, что Геровы пытаются его убить, поэтому он действует только в целях самообороны.



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8. Предложение, которое закончилось вызовом полиции

29-летний парень, делая предложение руки и сердца, хотел сделать событие более привлекательным, поэтому выпустил в небо 50 маленьких фонариков, светящихся от маленьких свечей.

А жители города Платлинг в Германии подумали, что это НЛО в небе над их городом и пришельцы, которые хотят захватить Землю.



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