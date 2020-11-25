7 звичок українців, які дивують жителів Європи
Звички можуть багато розповісти про людину і навіть про її національну приналежність.
Тому Ідеї 24 обрали 7 звичок, які залишаються незрозумілими для європейців.
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Капці
Зайшовши в наш дім, кожному гостю зобов'язані запропонувати капці. Європейцям цей ритуал взагалі незрозумілий. Тому що вони самі часто ходять у взутті по дому, оскільки дороги у них чисті та роззуватися кожен раз немає потреби.
Змінне взуття не завжди гарна ідея / Фото unsplash
Миття посуду під проточною водою
Всі європейці закривають отвір у раковині та перемивають посуд. Мити посуд під проточною водою європейці вважають марнотратством.
Відсутність економії опалення
У європейських країнах немає такого поняття, як центральне опалення. Кожен власник сам коригує, наскільки гарячими в його будинку будуть батареї.
Віра в прикмети
Всупереч технічному прогресу, більша частина нашого населення вірить у прикмети ще з раннього дитинства. Європейцям це не дуже зрозуміло.
Вірячи забобонам, ви самі налаштовуєте себе на негативні очікування / Фото unsplash
Відсутність вікон і біде в санвузлі
Практично у всіх європейських ванних кімнатах є вікно і біде. Таким чином європейці економлять світло і воду.
Відсутність сортування сміття
Більша частина європейців уже давно сортує сміття. А скидати все в один пакет для них виглядає дикістю.
Почніть сортувати сміття прямо зараз / Фото unsplash
Часте провітрювання приміщення
Європейці обурюються від постійного бажання українців провітрювати кімнати. Навіть коли на вулиці дуже холодно. Іноземці вважають, що тепло витрачається даремно.
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