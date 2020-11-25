Звички можуть багато розповісти про людину і навіть про її національну приналежність.

Тому Ідеї 24 обрали 7 звичок, які залишаються незрозумілими для європейців.

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Капці

Зайшовши в наш дім, кожному гостю зобов'язані запропонувати капці. Європейцям цей ритуал взагалі незрозумілий. Тому що вони самі часто ходять у взутті по дому, оскільки дороги у них чисті та роззуватися кожен раз немає потреби.



Змінне взуття не завжди гарна ідея / Фото unsplash

Миття посуду під проточною водою

Всі європейці закривають отвір у раковині та перемивають посуд. Мити посуд під проточною водою європейці вважають марнотратством.

Відсутність економії опалення

У європейських країнах немає такого поняття, як центральне опалення. Кожен власник сам коригує, наскільки гарячими в його будинку будуть батареї.

Віра в прикмети

Всупереч технічному прогресу, більша частина нашого населення вірить у прикмети ще з раннього дитинства. Європейцям це не дуже зрозуміло.



Вірячи забобонам, ви самі налаштовуєте себе на негативні очікування / Фото unsplash

Відсутність вікон і біде в санвузлі

Практично у всіх європейських ванних кімнатах є вікно і біде. Таким чином європейці економлять світло і воду.

Відсутність сортування сміття

Більша частина європейців уже давно сортує сміття. А скидати все в один пакет для них виглядає дикістю.



Почніть сортувати сміття прямо зараз / Фото unsplash

Часте провітрювання приміщення

Європейці обурюються від постійного бажання українців провітрювати кімнати. Навіть коли на вулиці дуже холодно. Іноземці вважають, що тепло витрачається даремно.