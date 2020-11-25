Привычки могут многое рассказать о человеке и даже о ее национальной принадлежности.

Поэтому Идеи 24 выбрали 7 привычек, которые остаются непонятными для европейцев.

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Тапочки

Зайдя в наш дом, каждому гостю обязаны предложить тапочки. Европейцам этот ритуал вообще непонятен. Потому что они сами часто ходят в обуви по дому, поскольку дороги у них чистые и разуваться каждый раз не требуется.



Сменная обувь это не всегда хорошая идея / Фото unsplash

Мытье посуды под проточной водой

Все европейцы закрывают отверстие в раковине и перемывают посуду. Мыть посуду под проточной водой европейцы считают расточительством.

Отсутствие экономии отопления

В европейских странах нет такого понятия, как центральное отопление. Каждый владелец сам корректирует, насколько горячими в его доме будут батареи.

Вера в приметы

Вопреки техническому прогрессу, большая часть нашего населения верит в приметы еще с раннего детства. Европейцам это не очень понятно.



Веря предрассудкам, вы сами настраиваете себя на негативные ожидания / Фото unsplash

Отсутствие окон и биде в санузле

Практически во всех европейских ванных комнатах есть окно и биде. Таким образом европейцы экономят свет и воду.

Отсутствие сортировки мусора

Большая часть европейцев уже давно сортирует мусор. А сбрасывать все в один пакет для них выглядит дикостью.



Начните сортировать мусор прямо сейчас / Фото unsplash

Частое проветривание помещения

Европейцы возмущаются от постоянного желания украинцев проветривать комнаты. Даже когда на улице очень холодно. Иностранцы считают, что тепло тратится впустую.