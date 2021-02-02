7 винаходів неймовірних, які вийшли випадково

Хто б міг подумати, що деякі речі на світі були винайдені зовсім випадково. Але вони виявилися дуже потрібними, хоча про це ніхто й не здогадувався.

Джерело: 24 канал

Деякі винаходи, які приносять користь, радість та поліпшують наше з вами життя, не були метою роботи вчених і з'явилися зовсім випадково. Але признаємося чесно, дуже допомогли людству.

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Кока Кола

Напій Coca-Cola з'явився в результаті неуважності. Випадково продавець, що розбавляв сироп, переплутав крани, і налив газовану воду замість звичайної. Отримана суміш і стала "кока-колою". Спочатку цей напій не мав великого успіху. Але через деякий час він набув незвичайної популярності. Нині кока-колу виробляють і п'ють у 200 країнах світу.



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Застібка-липучка

Повернувшись додому після прогулянки з собакою, швейцарець Джорж де Местраль виявив, що його пальто і шерсть домашнього вихованця покриті реп'яхами. Швейцарець був винахідником, тому жваво зацікавився ситуацією, що склалася і став розглядати реп'ях під мікроскопом. Джорж де Местраль побачив, що рослина чіпляється завдяки своїм малесеньким гачкам. Підгледівши ідею у матінки природи, винахідник зробив дві стрічки, які при дотику чіплялися одна за одну.



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Чайний пакетик

У 1904 році американець Томас Салліван відправив партію чаю не в залізних банках, як це зазвичай робилося, а в шовкових мішечках. Покупці не зрозуміли, що мішечки були обрані Салліваном просто як предмет зберігання чаю, і стали заварювати напій прямо в них. Такий спосіб приготування чаю відразу ж був визнаний дуже зручним, і поступово став набирати популярність.



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Мікрохвильова піч

Американський інженер Персі Спенсер працював над створенням приладів, які б генерували мікрохвильові радіосигнали. Одного разу, стоячи біля увімкненого магнетрона, Спенсер виявив, що шоколадка, яка знаходилася в його кишені, розтанула. Інженер зрозумів, що подібний випадок потрібно дослідити, це й призвело до створення першої мікрохвильової печі.



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Віагра

Засіб для боротьби з еректильною дисфункцією було отримано зовсім випадково. Британські вчені розробляли ліки для людей, які страждали від серцевих захворювань. Новий препарат повинен був сприяти надходженню крові до верху людського організму, до серцевого м'яза. Однак після застосування ліків, кров стала надходити зовсім у зворотний бік – вниз. Це і призвело до створення рятівного для ряду чоловіків засобу.



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Картопляні чипси

Залізничний магнат Корнеліус Вандербільт постійно відмовлявся від принесеної йому картоплі фрі, кажучи, що картопля в блюді надто волога і товсто нарізана. Коли чергова порція була відкинута, кухар Джордж Крам розгнівався, і вирішив помститися клієнту. Крам навмисно тонко нарізав скибочки картоплі та обсмажив їх в олії. Дивно, але магнат захопився цією стравою. Картопляні чипси тут же стали головними в меню, а потім завоювали світову популярність.



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Скло яке не б'ється

Французький учений Едуард Бенедиктус, проводячи дослідження, випустив з рук собі на ногу порожню скляну колбу. Але вона не розбилася, а тільки покрилася дрібними тріщинами. Як виявилося, причиною цього став розчин колодію, який був у пробірці до того, як учений її впустив. Цей розчин випарувався, залишивши на стінках посудини тонкий шар, який і не дозволив уламкам скла розлетітися.



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