23 оригінальних винаходи, що надзвичайно полегшать життя
Геніальність цих штуковин просто зашкалює.
Тому Ідеї 24 сподіваються, що в недалекому майбутньому ці винаходи з'являться в кожному будинку. Адже це все, про що ми так мріяли.
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Силіконовий пакет для варіння
Фото Amazon
Заварювальна ложка, що відтискає чай
Фото Amazon
Мініатюрний принтер
Фото unsplah
Ніж-тримач для торта
Фото Amazon
"Ложка" для салату
Фото pexels
Бананорізка
Фото pexels
Прозорий тостер
Фото pexels
Флешка з мікрокамерою
Фото unsplah
Прилад для чищення болгарського перцю
Фото Amazon
Тримач для пакетів
Фото Amazon
Прилад для запечатування пакетів
Фото Amazon
Прасувальна дошка-дзеркало
Фото pexels
Зубна щітка з ополіскувачем
Фото unsplah
Вологостійкий bluetooth-динамік в душ
Фото unsplah
Рибка для відділення жовтка
Фото pexels
Книжкова підставка для читання на вулиці
Фото pexels
Батарейки, що заряджаються через USB
Фото unsplah
Вилка для кісточки авокадо
Фото pexels
Щітка, що сама очищується
Фото unsplah
Друшляк для миття ягід
Фото pexels
Онлайн-перевірка дверного замка
Фото unsplah
Надувний матрац на задньому сидінні
Фото pexels
Апарат для приготування сніданку
Фото Amazon
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