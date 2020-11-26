Геніальність цих штуковин просто зашкалює.

Тому Ідеї 24 сподіваються, що в недалекому майбутньому ці винаходи з'являться в кожному будинку. Адже це все, про що ми так мріяли.

Читайте також: 24 унікальні винаходи українців, які допомогли людству

Силіконовий пакет для варіння



Фото Amazon

Заварювальна ложка, що відтискає чай



Фото Amazon

Мініатюрний принтер



Фото unsplah

Ніж-тримач для торта



Фото Amazon

"Ложка" для салату



Фото pexels

Бананорізка



Фото pexels

Прозорий тостер



Фото pexels

Флешка з мікрокамерою



Фото unsplah

Прилад для чищення болгарського перцю



Фото Amazon

Тримач для пакетів



Фото Amazon

Прилад для запечатування пакетів



Фото Amazon

Прасувальна дошка-дзеркало



Фото pexels

Зубна щітка з ополіскувачем



Фото unsplah

Вологостійкий bluetooth-динамік в душ



Фото unsplah

Рибка для відділення жовтка



Фото pexels

Книжкова підставка для читання на вулиці



Фото pexels

Батарейки, що заряджаються через USB



Фото unsplah

Вилка для кісточки авокадо



Фото pexels

Щітка, що сама очищується



Фото unsplah

Друшляк для миття ягід



Фото pexels

Онлайн-перевірка дверного замка



Фото unsplah

Надувний матрац на задньому сидінні



Фото pexels

Апарат для приготування сніданку



Фото Amazon