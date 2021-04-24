7 туристичних об'єктів у Карпатах, які варто відвідати навесні

Українські Карпати – це скарбниця неймовірних локацій, які змушують по-новому подивитись на Україну та на відпочинок загалом. Тут ви перезавантажитесь і наберетесь енергії на цілий рік.

Ми підготували для вас добірку унікальних карпатських місцин, які має відвідати кожен українець хоча б раз у житті.

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Озеро Синевир

Район Національного природного парку "Синевир" – це казковий куточок прекрасної природи. Щороку тисячі туристів приїжджають сюди помилуватись найбільшим гірським озером в Україні та насолодитись чудовими мальовничими краєвидами навколо.



Фото kolomyia

Вода в озері навіть найспекотнішим літом прогрівається лише на декілька метрів. Посередині озерних вод, немов справжня зіниця, влаштувався маленький острів, і, якщо дивитись на Синевир згори, здається, що й озеро дивиться на тебе своїм єдиним блакитним оком. Звідси й пішла його друга назва – Морське Око Карпат.



Село десяти музеїв Колочава

Неподалік від Синевиру знаходиться ще одна туристична родзинка Карпат. Мальовнича Колочава – одне з найдовших сіл в Україні, його довжина складає 15 кілометрів. Але знаменита Колочава не лише через це. Карпатська глибинка може похвалитися мінеральними джерелами, неймовірними краєвидами на гори та давньою історією, адже перша письмова згадка про нього датується 1463 р.



Фото gorbok

Про багате минуле села можна дізнатися більше, відвідавши один з десяти музеїв села: музей архітектури та побуту "Старе село", "Колочавську вузькоколійку", "Колочавський бокораш", "Радянську школу", "Чеську школу", історико-військові музеї: "Лінія Арпада", "Воїнам-інтернаціоналістам" та "Бункер Штаєра", "Церкву Святого Духа" (архітектурна пам'ятка кінця ХVIII ст. в стилі бароко) та етно-музей Івана Ольбрахта. Під час відвідування Колочави туристи гарантовано отримають естетичне задоволення та зроблять багато відкриттів.



Мисливський замок Графа Шенборна

Казковий мисливський замок Шенборн зберігся майже в первісному вигляді як всередині, так і зовні. Відповідно до астрономічних принципів, кожен з елементів фасаду має особливу символічну інтерпретацію. Таким чином, замок має рівно 365 вікон, які представляють дні року (на випадок високосного року в палаці Шенборн є ще одне замуроване вікно), 52 кімнати, які символізують кількість тижнів на рік, та 12 входів на кожен місяць року.



Фото prykarpattya

Оточує замок Шенборнів чудовий англійський парк площею 19 гектарів, в якому можна знайти самшит, катальпу, канадські ялини, японські вишні, рожевий бук та багато інших цікавих рослин.



Мукачівський замок Паланок

Мукачівський замок Паланок є історичною і воєнно-архітектурною пам’яткою й одним з кращих замків Центральної Європи. Він височіє на Замковій горі вулканічного походження висотою 68 метрів на околиці міста Мукачево. Хоча немає точної дати побудови фортеці, перші згадки про неї відносяться до 11 століття, за часів Київської Русі.



Фото gorbok

Сама споруда була побудована в кращих традиціях середньовічної оборонної архітектури й складається з 4 рівнів, на яких розміщується три замки: Нижній, Середній та Верхній або Старий замок (Акрополь). За всю свою історію замок "Паланок" змінив десятки власників і правителів, пережив багато битв і війн, і навіть майже 100 років слугував в'язницею, в якій тримали понад 8000 в'язнів.



Страусова ферма в Карпатах

Страусові ферми є в багатьох куточках України. На них не тільки розводять цих екзотичних птахів, а й влаштовують екскурсії для туристів. В закарпатському містечку Хуст також є страусовий розплідник, який налічує понад 30 птахів.



Фото prykarpattya

Туристам можна принести з собою хліб, капусту та яблука, аби погодувати страусів. На території ферми можна придбати страусові яйця та пір'я, а також можна зробити досхочу гарних фото на згадку.



Долина нарцисів у Карпатах

Ця ботанічна пам'ятка неподалік міста Хуст офіційно охороняється ще з часів, коли ці землі були власністю Австро-Угорщини, тепер же Долина належить Карпатському біосферному заповіднику, який зберігає цю цінну екосистему на території понад 250 га лук і боліт.

Долина нарцисів – унікальна. Зазвичай ця тендітна квітка царює на висоті від тисячі метрів над рівнем моря. Закарпатська ж Долина – це найбільша у Середній Європі популяція нарцису вузьколистого на висоті всього 180-200 метрів над рівнем моря. З 1992 року Долина нарцисів входить до міжнародної мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО.



Фото prykarpattya

Кожного року в травні Долина накривається пречудовим килимом з білих нарцисів, помилуватись якими щодня приїздить понад 4000 тисячі туристів. Нарцис вузьколистий занесений до Червоної книги України, тож відвідуючи заповідник, треба зважати, що насолоджуватись квітучими краєвидами можна винятково зі спеціальних оглядових майданчиків, збирати квіти – суворо заборонено.



Термальні басейни Закарпаття

Закарпаття є лідером в Україні за кількістю бальнеологічних курортів, тут знаходиться понад 50 термальних джерел різного роду мінералізації. А найбільш популярні термальні курорти розташовані в Береговому, Косино та Велятино.



Фото gorbok

Термальні води Закарпаття багаті на залізо, марганець, калій, кремній, натрій та інші мікроелементи. Ними лікуються захворювання, пов’язані з опорно-руховим апаратом, серцево-судинною системою, периферійною нервовою системою, периферійними судинами та біліарною системою.