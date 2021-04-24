Мы подготовили для вас подборку уникальных мест в Карпатах, которые должен посетить каждій украинец хотя бы раз в жизни.

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Озеро Синевир

Район Национального природного парка "Синевир" – это сказочный уголок прекрасной природы. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда полюбоваться самым горным озером в Украине и насладиться великолепными живописными пейзажами вокруг.



Фото kolomyia

Вода в озере даже жарким летом прогревается лишь на несколько метров. В центре озерных вод, словно настоящий зрачок, устроился маленький остров, и, если смотреть на Синевир сверху, кажется, что и озеро смотрит на тебя своим единственным голубым глазом. Отсюда и пошло его второе название – Морской Глаз Карпат.

Село десяти музеев Колочава

Неподалеку от Синевира находится еще одна туристическая изюминка Карпат. Живописная Колочава – одно из самых длинных сел в Украине, его длина составляет 15 километров. Но знаменитая Колочава не только из-за этого. Карпатская глубинка может похвастаться минеральными источниками, невероятными видами на горы и древней историей, ведь первое письменное упоминание о нем датируется 1463 годом.



Фото gorbok

О богатом прошлом села можно узнать больше, посетив один из десяти музеев села: музей архитектуры и быта "Старое село", "Колочавскую узкоколейку", "Колочавский бокораш", "Советскую школу", "Чешскую школу", историко-военные музеи: "Линия Арпада", "Воинам-интернационалистам" и "Бункер Штаера", "Церковь Духа Святого" (архитектурный памятник конца XVIII в. в стиле барокко) и этно-музей Ивана Ольбрахта. Во время посещения Колочавы туристы гарантированно получат эстетическое удовольствие и сделают много открытий.

Охотничий замок графа Шенборна

Сказочный охотничий замок Шенборн сохранился почти в первозданном виде как внутри, так и снаружи. Согласно астрономических принципов, каждый из элементов фасада имеет особую символическую интерпретацию. Таким образом, замок имеет ровно 365 окон, представляющих дни года (в случае високосного года во дворце Шенборн есть еще одно замурованное окно), 52 комнаты, которые символизируют количество недель в году, и 12 входов на каждый месяц года.



Фото prykarpattya

Окружает замок Шенборнов замечательный английский парк площадью 19 гектаров, в котором можно найти самшит, катальпу, канадские ели, японские вишни, розовый бук и много других интересных растений.

Мукачевский замок Паланок

Мукачевский замок Паланок является исторической и военно-архитектурной памяткой и в тоже время одним из лучших замков Центральной Европы. Он возвышается на Замковой горе вулканического происхождения высотой 68 метров на окраине города Мукачево. Хотя нет точной даты постройки крепости, первые упоминания о ней относятся к 11 веку, во времена Киевской Руси.



Фото gorbok

Само сооружение было построено в лучших традициях средневековой оборонной архитектуры и состоит из 4 уровней, на которых размещается три замка: Нижний, Средний и Верхний или Старый замок (Акрополь). За всю свою историю замок "Паланок" сменил десятки владельцев и правителей, пережил много битв и войн, а также почти 100 лет служил тюрьмой, в которой держали более 8000 заключенных.

Страусиная ферма в Карпатах

Страусиные фермы есть во многих уголках Украины. На них не только разводят этих экзотических птиц, но и устраивают экскурсии для туристов. В закарпатском городке Хуст также есть страусиный питомник, который насчитывает более 30 птиц.



Фото prykarpattya

Туристам можно принести с собой хлеб, капусту и яблоки, чтобы покормить страусов. На территории фермы можно приобрести страусиные яйца и перья, а также можно сделать много хороших фото на память.

Долина нарциссов в Карпатах

Этот ботанический памятник недалеко от города Хуст официально охраняется еще со времен, когда эти земли были собственностью Австро-Венгрии, теперь же Долина принадлежит Карпатскому биосферному заповеднику, сохраняющему эту ценную экосистему на территории более 250 га лугов и болот.

Долина нарциссов – уникальна. Обычно этот хрупкий цветок царит на высоте от тысячи метров над уровнем моря. Закарпатская же Долина – это крупнейшая в Средней Европе популяция нарцисса узколистного на высоте всего 180-200 метров над уровнем моря. С 1992 года Долина нарциссов входит в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.



Фото prykarpattya

Каждый год в мае Долина накрывается великолепным ковром из белых нарциссов, полюбоваться которыми ежедневно приезжает более 4000 тысячи туристов. Нарцисс узколистный занесен в Красную книгу Украины, поэтому посещая заповедник надо учитывать, что наслаждаться цветущими видами можно исключительно из специальных смотровых площадок, собирать цветы – строго запрещено.

Термальные бассейны Закарпатья

Закарпатье является лидером в Украине по количеству бальнеологических курортов, здесь находится более 50 термальных источников разного рода минерализации. А наиболее популярные термальные курорты расположены в Берегово, Косино и Велятино.



Фото gorbok

Термальные воды Закарпатья богаты на железо, марганец, калий, кремний, натрий и другие микроэлементы. Ими лечатся заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, периферийной нервной системой, периферийными сосудами и билиарной системы.