Всем нам периодически не хватает мотивации или вдохновения для выполнения определенных дел. Тогда мы чувствуем себя подавленно, наша результативность снижается и, соответственно, ухудшается настроение.

В таких случаях нужно глубоко вдохнуть, расслабиться и подумать о тех людях, которые чего-то достигли. Вспоминайте тех, кто своими действиями вас вдохновляет, тех, кто для вас является примером во многих моментах. Это поможет вам улучшить вашу производительность, вдохновит вас и сможет мотивировать в трудные моменты.

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Для многих из нас Тим Кук – это не просто предприниматель-бизнесмен. Это человек, который вдохновляет и воплощает веру в себя. Его путь успеха был особенным и неповторимым. Все, чего он достиг – результат его работы, терпения и правильного образа жизни.

Ранний подъем

Тим Кук – безумный трудоголик. Его день начинается в 3.45. Завтрак, ответы на электронные письма и тренировки – ежедневные утренние дела Кука.

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Утренние тренировки

Ежедневно в 5 часов начинаются утренние тренировки, которые длятся час. Кук считает, что упражнения не только улучшают физическое состояние, но и добавляют свежести ума.

Ходьба

Бизнесмен любит много ходить пешком. Так, практически ежедневно он пытается выходить к обеду 8000 шагов. Если это не произошло, Тим использует беговую дорожку для достижения желаемого.

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Завтрак

Тим Кук никогда не пропускает завтрак. Ежедневно он ест омлет, несладкие злаковые хлопья и пьет миндальное молоко.

Обед

Генеральный директор Apple всегда обедает на работе в компании сотрудников. Он часто садится за стол к новым работникам и пытается поближе с ними познакомиться, чтобы обсудить, как идут рабочие дела.

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Сон

Несмотря на то, что Кук рано просыпается, он утверждает, что каждый должен много спать. Поэтому он ложится в 21.00, ведь уверен в том, что от качественного сна зависит производительность каждого человека.

Активный отдых

Тим Кук работает по 12-13 часов в сутки. Но несмотря на это все свои выходные не "отлеживается" дома, а отдыхает активно. В частности, глава Apple много катается на велосипеде, бегает, ходит в горные походы или просто гуляет по городу.

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