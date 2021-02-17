7 секретов производительности генерального директора Apple Тима Кука
Всем нам периодически не хватает мотивации или вдохновения для выполнения определенных дел. Тогда мы чувствуем себя подавленно, наша результативность снижается и, соответственно, ухудшается настроение.
Источник:24 канал
В таких случаях нужно глубоко вдохнуть, расслабиться и подумать о тех людях, которые чего-то достигли. Вспоминайте тех, кто своими действиями вас вдохновляет, тех, кто для вас является примером во многих моментах. Это поможет вам улучшить вашу производительность, вдохновит вас и сможет мотивировать в трудные моменты.
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Для многих из нас Тим Кук – это не просто предприниматель-бизнесмен. Это человек, который вдохновляет и воплощает веру в себя. Его путь успеха был особенным и неповторимым. Все, чего он достиг – результат его работы, терпения и правильного образа жизни.
Ранний подъем
Тим Кук – безумный трудоголик. Его день начинается в 3.45. Завтрак, ответы на электронные письма и тренировки – ежедневные утренние дела Кука.
Фото businessinsider
Утренние тренировки
Ежедневно в 5 часов начинаются утренние тренировки, которые длятся час. Кук считает, что упражнения не только улучшают физическое состояние, но и добавляют свежести ума.
Ходьба
Бизнесмен любит много ходить пешком. Так, практически ежедневно он пытается выходить к обеду 8000 шагов. Если это не произошло, Тим использует беговую дорожку для достижения желаемого.
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Завтрак
Тим Кук никогда не пропускает завтрак. Ежедневно он ест омлет, несладкие злаковые хлопья и пьет миндальное молоко.
Обед
Генеральный директор Apple всегда обедает на работе в компании сотрудников. Он часто садится за стол к новым работникам и пытается поближе с ними познакомиться, чтобы обсудить, как идут рабочие дела.
Фото fortune
Сон
Несмотря на то, что Кук рано просыпается, он утверждает, что каждый должен много спать. Поэтому он ложится в 21.00, ведь уверен в том, что от качественного сна зависит производительность каждого человека.
Активный отдых
Тим Кук работает по 12-13 часов в сутки. Но несмотря на это все свои выходные не "отлеживается" дома, а отдыхает активно. В частности, глава Apple много катается на велосипеде, бегает, ходит в горные походы или просто гуляет по городу.
Фото blog.iqoption
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