Эксперты из садового центра Primrose составили список растений, которые естественным образом отпугивают пауков без необходимости распылять вредные химикаты. В то же время они отмечают, что предохранительная мера должна начинаться еще вне дома.

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Именно поэтому не стоит собирать листья, дрова или какой-то мусор в непосредственной близости от дома, ведь это потенциальные тайники для пауков. Чистота во дворе, а также этих 7 растений помогут вам избежать паучьего нашествия.

Мелисса лекарственная

Мелиссу часто используют в приготовлении разнообразных блюд, чтобы добавить им цитрусового привкуса. Однако это невысокое комнатное растение также отпугивает пауков и плодовых мух.

Вообще пауки ненавидят все, что имеет цитрусовый запах. Поэтому, если залить водой пучок нарезанной мелиссы и распылить этот настой в темных уголках вашего дома, вы сможете очистить любые убежища пауков.



Мелиса / Фото florium

Базилик

Ароматические масла базилика отпугивают не только пауков, но и муравьев, комнатных мух и комаров. Из измельченного растения также можно изготовить спрей, если смешать ее гамамелисом. Просто распылите полученную жидкость на любую поверхность, а затем протрите ее.

Выращивайте базилик дома, разместив растение в месте с прямым попаданием солнечных лучей по крайней мере в течение 4 – 5 часов в день.



Базилик можно выращивать дома / Фото pexels

Лаванда

Лаванда также является отличным отпугивателем пауков. Просто свяжите небольшие пучки цветов и развешайте их во всех комнатах. Таким образом вы не только избавитесь от насекомых, но и получите природный ароматизатор.



Лаванда отпугивает пауков / Фото pexels

Мята

Сорвите несколько листьев мяты и добавьте их в бутылку для опрыскивания, наполненную водой.

Оставьте на некоторое время, чтобы настоялось.

Затем распылите раствор при входе в дом, вокруг окон и дверных проемов.

Это будет своеобразным стоп-сигналом для пауков.

Для сдерживания насекомых также можно использовать свежие листья мяты.



Мята / Фото gyogyszernelkul

Розмарин

Возможно, для людей розмарин имеет приятный легкий аромат, но для пауков он раздражающе интенсивный. Убедитесь, что вы выращиваете его в теплом помещении, ведь розмарин не слишком холодостойкий.



Запах розмарина раздражает пауков / Фото pexels

Эвкалипт

Веточки эвкалипта в ванной, кухне и гостиной также помогут предотвратить появление пауков в доме. Кроме того, вы можете смешать несколько листьев с гамамелисом и водой и опрыскать все участки, где могли бы поселиться незваные насекомые.



Эвкалипт / Фото pexels

Хризантемы

Хризантемы содержат пиретрум – ингредиент, который часто используют в натуральных репеллентах от насекомых. Этот инсектицид отпугивает муравьев, клещей, блох, паутинных клещей, тараканов и даже постельных клопов.



Хризантемы отпугивают пауков и других насекомых / Фото pexels

Чернобрывцы

Чернобрывцев сторонятся почти все известные мелкие вредители, включая пауков, улиток и клопов. Просто разместите по всему дому букеты с этими яркими осенними цветами и наслаждайтесь жизнью без насекомых.



Чернобрывцы / Фото pexels

Опасны ли укусы пауков

Практически все пауки ядовиты, но из-за своих крошечных клыков их укус человек обычно не чувствует. Единственным опасным пауком в Украине, как отмечают в Минздраве, является каракурт, обитающий вдоль всего побережья Черного и Азовского морей. Если вы пострадали от его укуса, не нужно отсасывать или выдавливать яд, а сделать следующее: