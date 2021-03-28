В нашей повседневной жизни есть много вещей, которые мы почти никогда не используем по назначению. Более того, мы даже не знаем, зачем они нужны. Но на самом деле эти вещи выполняют определенную функцию.

Обычно такие маленькие детали, которые мы ежедневно игнорируем, думая, что они просто декоративные, придумали для того, чтобы сделать наш быт немного удобнее. По крайней мере эти 7 вещей точно пригодятся вам и вы будете удивлены, почему вы их раньше не использовали.

Стоит знать Эти 16 вещей вы просто обязаны взять с собой в путешествие

Дырка в ручке от кастрюли

Дыра в ручке от кастрюли существует не просто так. Туда нужно вставлять ложку для того, чтобы рабочая поверхность кухни была свободной и чистой.



Дыра в ручке от кастрюли / Фото pexels

Куски ткани на новой одежде

Скорее всего вы думали, что эти куски нужны для того, чтобы залатать дырку. Конечно, это можно сделать, но будет ли одежда пригодна для ношения после такого? Ну разве что дома.

Кусочек ткани – это некий пробник, который нужно постирать и посмотреть, как он будет себя вести. Это поможет вам избежать ошибок во время чистки вашей одежды.



Куски ткани на новой одежде / Фото pexels

Крышка от стаканчика

Крышка от пластиковых стаканчиков, куда нам наливают кофе или колу, таит в себе секрет. В особых случаях она работает подставкой. Например, когда вам жалко портить любимый кофейный столик горячим стаканом.



Крышка от стаканчика / Фото pexels

Вкладка на жестянке

Эта вкладка имеет еще одно довольно полезное назначение. В ее отверстие можно просунуть соломинку. Таким образом она никуда не выпадет, а будет оставаться там, где и должна быть.



Вкладка на жестянке / Фото pexels

Петля на рубашке

Нет, это не совсем дизайнерский ход. Эта петля нужна для того, чтобы повесить на нее рубашку, если рядом нет вешалки.



Петля на рубашке / Фото pexels

Патчи на рюкзаках

Вы точно замечали эту деталь на некоторых рюкзаках. А теперь вы можете узнать для чего они нужны. Кожаный патч обычно есть на рюкзаках, предназначенных для использования на открытом воздухе, и к нему вы можете прикрепить туристическое снаряжение, обувь и любые другие вещи, которые понадобятся в походе.



Патчи на рюкзаках / Фото pexels

Карман в кармане джинсов

Крошечный карман в кармане ваших джинсов сейчас не имеет никакого практического смысла. Ну, туда можно засунуть какую-нибудь мелочь, правда достать ее потом оттуда будет несколько проблематично.

А вот ковбои, которые носили джинсы в ХІХ веке, клали туда карманные часы. Они были на цепочке и их можно было элегантно выдернуть из маленького кармана.



Маленький кармашек на джинсах / Фото pexels