7 прикладів, як не варто економити на обслуговуванні автомобіля

Експлуатація автівки – недешеве задоволення. А як інакше? Хочемо їздити з комфортом – мусимо платити. Однак деякі водії намагаються заощадити на цій статті видатків. Та чи не задорого обходиться така "економія"?

Розкриваємо кілька секретів, на чому не варто економити, якщо хочете, щоб автомобіль служив вам якнайдовше.

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1. Дешевий бензин

Натрапити на неякісний бензин найчастіше можна на дешевих АЗС. Там є ризик заправити автівку паливом, до якого через неправильне зберігання чи з волі не обтяжених совістю спритників потрапила вода. Узимку такий бензин особливо небезпечний: вода, замерзаючи в баку, запечатує паливний фільтр.



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2. Самостійний ремонт

Полагодити коробку передач чи двигун власноруч – погана ідея. Якщо вийшов із ладу складний вузол, це могло зачепити роботу інших механізмів, про які ви не знаєте.



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3. Економія на страховці

Купити в інтернеті першу-ліпшу страховку зі знижкою – також кепський спосіб зекономити. Ризикуєте віддати гроші шахраям за підробний поліс, який у разі аварії принесе вам не компенсацію збитків, а купу додаткових проблем. Утім, і в надійного страховика надто економити теж не варто. Наприклад, викреслити з ризиків каско пожежу чи повінь, якщо ви живете у звичайному місті, є сенс. А от прибирати категорію "ДТП" точно не слід.



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4. Ігнорування дрібних проблем

Якщо щось засвистіло під капотом, краще без зволікань звернутися до автосервісу. Машина не "одужає" сама собою, а незначна проблема може перерости в капітальний ремонт. Шум, писк, стукіт, тріск – будь-які сторонні звуки потрібно перевіряти одразу.



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5. Купівля запчастин на станціях розбирання авто

Будь-яке придбання в таких місцях – це лотерея. Там можна натрапити на вироби, що зовні в хорошому стані, але насправді давно відслужили своє. Натомість оригінальні деталі було створено спеціально для вашого автомобіля й багато разів протестовано: на етапі розробки, виробництва й у реальних умовах.



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6. Рідкі візити на автомийку

Бруд із дороги роз'їдає лакофарбовий шар, особливо в місцях подряпин, а якщо довго не змивати з кузова хімічні реагенти, якими посипають зимові дороги, його може вразити корозія.



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7. Заміна шин не комплектом

Шини – дуже важливий елемент, від якого залежить безпека їзди. Зазвичай вони зношуються нерівномірно: передні колеса стають непридатними швидше, ніж задні. Крім того, іноді постає потреба – через прокол або поріз – замінити лише одну шину.

Правила дорожнього руху допускають заміну шин парами відповідно до осей – передньої та задньої. Експлуатувати автомобіль із різними шинами на одній осі заборонено.



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