Эксплуатация автомобиля – недешевое удовольствие. А как иначе? Хотим ездить с комфортом – должны платить. Однако некоторые водители пытаются сэкономить на этой статье расходов. Но не слишком ли дорого обходится такая "экономия"?

Раскрываем несколько секретов, на чем не стоит экономить, если хотите, чтобы автомобиль служил вам как можно дольше.

Читайте также: Это должен знать каждый водитель: 7 бесценных советов

1. Дешевый бензин

Наткнуться на некачественный бензин чаще всего можно на дешевых АЗС. Там есть риск заправить машину топливом, к которому из-за неправильного хранения или по воле не обремененных совестью ловкачей попала вода. Зимой такой бензин особенно опасен: вода, замерзая в баке, запечатывает топливный фильтр.



Фото ieatso

2. Самостоятельный ремонт

Починить коробку передач или двигатель своими руками – плохая идея. Если вышел из строя сложный узел, это могло задеть работу других механизмов, о которых вы не знаете



Фото tmginfo

3. Экономия на страховке

Купить в интернете первую попавшуюся страховку со скидкой – также плохой способ сэкономить. Рискуете отдать деньги мошенникам за поддельный полис, который в случае аварии принесет вам не компенсацию убытков, а кучу дополнительных проблем. Впрочем, и у надежного страховщика слишком экономить тоже не стоит. Например, вычеркнуть из рисков каско пожар или наводнение, если вы живете в обычном городе, есть смысл. А вот убирать категорию "ДТП" точно не следует.



Фото pixabay

4. Игнорирование мелких проблем

Если что-то засвистело под капотом, лучше незамедлительно обратиться в автосервис. Машина не "выздоровеет" сама собой, а незначительная проблема может перерасти в капитальный ремонт. Шум, писк, стук, треск – любые посторонние звуки нужно проверять сразу.



Фото ieatso

5. Покупка запчастей на станциях разборки авто

Любое приобретение в таких местах – это лотерея. Там можно наткнуться на изделия, которые внешне в хорошем состоянии, но на самом деле давно отслужили свое. В то время как оригинальные детали были созданы специально для вашего автомобиля и многократно протестированы: на этапе разработки, производства и в реальных условиях.



Фото tmginfo

6. Редкие визиты на автомойку

Грязь с дороги разъедает лакокрасочный слой, особенно в местах царапин, а если долго не смывать с кузова химические реагенты, которыми посыпают зимние дороги, его может поразить коррозия.



Фото pixabay

7. Замена шин не комплектом

Шины – очень важный элемент, от которого зависит безопасность езды. Обычно они изнашиваются неравномерно: передние колеса становятся непригодными быстрее, чем задние. Кроме того, иногда возникает необходимость – через прокол или порез – заменить только одну шину.

Правила дорожного движения допускают замену шин парами в соответствии с осями – передней и задней. Эксплуатировать автомобиль с разными шинами на одной оси запрещено.