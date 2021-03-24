7 примеров, как не стоит экономить на обслуживании автомобиля
Эксплуатация автомобиля – недешевое удовольствие. А как иначе? Хотим ездить с комфортом – должны платить. Однако некоторые водители пытаются сэкономить на этой статье расходов. Но не слишком ли дорого обходится такая "экономия"?
Источник:24 канал
Раскрываем несколько секретов, на чем не стоит экономить, если хотите, чтобы автомобиль служил вам как можно дольше.
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1. Дешевый бензин
Наткнуться на некачественный бензин чаще всего можно на дешевых АЗС. Там есть риск заправить машину топливом, к которому из-за неправильного хранения или по воле не обремененных совестью ловкачей попала вода. Зимой такой бензин особенно опасен: вода, замерзая в баке, запечатывает топливный фильтр.
Фото ieatso
2. Самостоятельный ремонт
Починить коробку передач или двигатель своими руками – плохая идея. Если вышел из строя сложный узел, это могло задеть работу других механизмов, о которых вы не знаете
Фото tmginfo
3. Экономия на страховке
Купить в интернете первую попавшуюся страховку со скидкой – также плохой способ сэкономить. Рискуете отдать деньги мошенникам за поддельный полис, который в случае аварии принесет вам не компенсацию убытков, а кучу дополнительных проблем. Впрочем, и у надежного страховщика слишком экономить тоже не стоит. Например, вычеркнуть из рисков каско пожар или наводнение, если вы живете в обычном городе, есть смысл. А вот убирать категорию "ДТП" точно не следует.
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4. Игнорирование мелких проблем
Если что-то засвистело под капотом, лучше незамедлительно обратиться в автосервис. Машина не "выздоровеет" сама собой, а незначительная проблема может перерасти в капитальный ремонт. Шум, писк, стук, треск – любые посторонние звуки нужно проверять сразу.
Фото ieatso
5. Покупка запчастей на станциях разборки авто
Любое приобретение в таких местах – это лотерея. Там можно наткнуться на изделия, которые внешне в хорошем состоянии, но на самом деле давно отслужили свое. В то время как оригинальные детали были созданы специально для вашего автомобиля и многократно протестированы: на этапе разработки, производства и в реальных условиях.
Фото tmginfo
6. Редкие визиты на автомойку
Грязь с дороги разъедает лакокрасочный слой, особенно в местах царапин, а если долго не смывать с кузова химические реагенты, которыми посыпают зимние дороги, его может поразить коррозия.
Фото pixabay
7. Замена шин не комплектом
Шины – очень важный элемент, от которого зависит безопасность езды. Обычно они изнашиваются неравномерно: передние колеса становятся непригодными быстрее, чем задние. Кроме того, иногда возникает необходимость – через прокол или порез – заменить только одну шину.
Правила дорожного движения допускают замену шин парами в соответствии с осями – передней и задней. Эксплуатировать автомобиль с разными шинами на одной оси запрещено.
Фото ieatso
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