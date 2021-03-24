7 прикладів, як не варто економити на обслуговуванні автомобіля
Експлуатація автівки – недешеве задоволення. А як інакше? Хочемо їздити з комфортом – мусимо платити. Однак деякі водії намагаються заощадити на цій статті видатків. Та чи не задорого обходиться така "економія"?
Джерело:24 канал
Розкриваємо кілька секретів, на чому не варто економити, якщо хочете, щоб автомобіль служив вам якнайдовше.
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1. Дешевий бензин
Натрапити на неякісний бензин найчастіше можна на дешевих АЗС. Там є ризик заправити автівку паливом, до якого через неправильне зберігання чи з волі не обтяжених совістю спритників потрапила вода. Узимку такий бензин особливо небезпечний: вода, замерзаючи в баку, запечатує паливний фільтр.
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2. Самостійний ремонт
Полагодити коробку передач чи двигун власноруч – погана ідея. Якщо вийшов із ладу складний вузол, це могло зачепити роботу інших механізмів, про які ви не знаєте.
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3. Економія на страховці
Купити в інтернеті першу-ліпшу страховку зі знижкою – також кепський спосіб зекономити. Ризикуєте віддати гроші шахраям за підробний поліс, який у разі аварії принесе вам не компенсацію збитків, а купу додаткових проблем. Утім, і в надійного страховика надто економити теж не варто. Наприклад, викреслити з ризиків каско пожежу чи повінь, якщо ви живете у звичайному місті, є сенс. А от прибирати категорію "ДТП" точно не слід.
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4. Ігнорування дрібних проблем
Якщо щось засвистіло під капотом, краще без зволікань звернутися до автосервісу. Машина не "одужає" сама собою, а незначна проблема може перерости в капітальний ремонт. Шум, писк, стукіт, тріск – будь-які сторонні звуки потрібно перевіряти одразу.
Фото ieatso
5. Купівля запчастин на станціях розбирання авто
Будь-яке придбання в таких місцях – це лотерея. Там можна натрапити на вироби, що зовні в хорошому стані, але насправді давно відслужили своє. Натомість оригінальні деталі було створено спеціально для вашого автомобіля й багато разів протестовано: на етапі розробки, виробництва й у реальних умовах.
Фото tmginfo
6. Рідкі візити на автомийку
Бруд із дороги роз'їдає лакофарбовий шар, особливо в місцях подряпин, а якщо довго не змивати з кузова хімічні реагенти, якими посипають зимові дороги, його може вразити корозія.
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7. Заміна шин не комплектом
Шини – дуже важливий елемент, від якого залежить безпека їзди. Зазвичай вони зношуються нерівномірно: передні колеса стають непридатними швидше, ніж задні. Крім того, іноді постає потреба – через прокол або поріз – замінити лише одну шину.
Правила дорожнього руху допускають заміну шин парами відповідно до осей – передньої та задньої. Експлуатувати автомобіль із різними шинами на одній осі заборонено.
Фото ieatso
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