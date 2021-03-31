Хто знає, у що може перерости знайомство? Неможливо визначити заздалегідь, яку роль відіграватиме для нас завтра наш сьогоднішній візаві. Тим часом перше враження не можна справити двічі.

Пропонуємо вам кілька порад, як поводитися при першій зустрічі так, щоб вона залишила у співрозмовника лише найприємніші враження й стала початком тривалих – ділових чи особистих – стосунків.

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Проведіть невелике дослідження

Більшість нових знайомств та ділових зустрічей передбачувані або заплановані. Постарайтеся перед зустріччю дізнатися якомога більше про співрозмовника – про його професійний досвід, захоплення, особисті інтереси. Це позитивно вплине на вашу зустріч.



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Підготуйтеся до зустрічі

Підготуйтеся – продумайте питання, які хочете поставити, і відповіді на передбачувані питання до вас.

Ідеально було б продумати кілька варіантів перебігу бесіди та бути гнучкішими, адже ви маєте обмежене уявлення про мотиви співрозмовника.



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Пам'ятайте, перша зустріч – не завжди комфортна

Мало для кого спілкування з незнайомими людьми досить комфортне, і не так важливо – це перше побачення чи ділова зустріч. Всі ми турбуємося про справлене враження. Якщо ви будете усвідомлювати, що перед вами звичайна людина, ви забудете про свої переживання, і спілкування пройде спокійніше.



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Усмішка – ваша прикраса

Нехай посмішка буде справжньою, щирою. Нехай вона народжується від передчуття цікавого спілкування, виникає від шансу бути приємно здивованим, дізнатися щось нове або почати відносини, які можуть стати важливими в майбутньому.



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Дивіться в очі співрозмовнику

Прямий погляд говорить про щирість, відкритість і сміливість. Опущені очі справляють неприємне враження. Дивіться в очі співрозмовнику. Але важливо також, щоб погляд був спокійним і доречним, щоб це не було схоже на гру "хто кого передивиться" і не виглядало як спроба домінування.



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Подумайте про інтереси іншої людини

Зосередьте увагу на потребах, інтересах та комфорті іншої людини. Запропонуйте співрозмовнику те, чого він дійсно хоче. Це не означає ігнорування своїх власних інтересів, це значить не зациклюватися тільки на своїх вигодах і бажаннях.



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Вчасно поставте крапку

Важливо вчасно поставити крапку. Нехай навіть і залишаться питання, про які ви ще не поговорили. Тоді й ви, і ваш співрозмовник будете чекати наступної зустрічі й зумієте без поспіху обміркувати необхідні нюанси.



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