Кто знает, во что может перерасти знакомство? Невозможно определить заранее, какую роль будет играть для нас завтра наш сегодняшний визави. Между тем первое впечатление нельзя произвести дважды.

Предлагаем вам несколько советов, как вести себя при первой встрече так, чтобы она оставила у собеседника только приятные впечатления и стала началом длительных – деловых или личных – отношений.

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Проведите небольшое исследование

Большинство новых знакомств и деловых встреч предполагаемые или запланированные. Постарайтесь перед встречей узнать как можно больше о собеседнике – его профессиональный опыт, увлечения, личные интересы. Это положительно повлияет на вашу встречу.



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Подготовьтесь к встрече

Подготовьтесь – продумайте вопросы, которые хотите задать, и ответы на предполагаемые вопросы к вам.

Идеально было бы продумать несколько вариантов развития беседы и быть гибкими, ведь вы имеете ограниченное представление о мотивах собеседника.



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Помните, первая встреча – не всегда комфортна

Мало для кого общение с незнакомыми людьми достаточно комфортно, и не так важно – это первое свидание или деловая встреча. Все мы заботимся о произведенном впечатлении. Если вы будете осознавать, что перед вами обычный человек, вы забудете о своих переживаниях, и общение пройдет спокойнее.



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Улыбка – ваше украшение

Пусть улыбка будет настоящей, искренней. Пусть она рождается от предвкушения интересного общения, возникает от шанса быть приятно удивленным, узнать что-то новое или начать отношения, которые могут стать важными в будущем.



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Смотрите в глаза собеседнику

Прямой взгляд говорит об искренности, открытости и смелости. Опущенные глаза производят неприятное впечатление. Смотрите в глаза собеседнику. Но важно также, чтобы взгляд был спокойным и уместным, чтобы это не было похоже на игру "кто кого пересмотрит" и не выглядело как попытка доминирования.



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Подумайте об интересах другого человека

Сосредоточьте внимание на потребностях, интересах и комфорте другого человека. Предложите собеседнику то, чего он действительно хочет. Это не означает игнорирование своих собственных интересов, это значит не зацикливаться только на своих выгодах и желаниях.



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Вовремя поставьте точку

Важно вовремя поставить точку. Пусть даже и останутся вопросы, о которых вы еще не поговорили. Тогда и вы, и ваш собеседник будете ждать следующей встречи и сумеете без спешки обдумать необходимые нюансы.



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