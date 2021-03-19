7 порад, як стати крутим блогером

Бути блогером – це цікаво, модно й навіть прибутково. За допомогою блогу можна створити власний бренд, підвищити свій статус, як професіонала, поєднати хобі з роботою. Аудиторія у блогерів набагато лояльніша, ніж, наприклад, у модних журналів, тому багато брендів купують рекламу саме в блогах. Бажаєте стати популярними й заробляти гроші займаючись улюбленою справою? Тоді вам потрібен свій блог?

Що ж потрібно, щоб стати блогером? Ми поділимось з вами секретами, які допоможуть вам стати крутим блогером.

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Стратегія

Важливо грамотно підійти до своєї справи, щоб вона гармонійно розвивалася і приносила в майбутньому хороший дохід. Ідеї, проєкти, розробки, все це необхідно витягнути з голови та пустити в справу, почавши вести блог відразу. Згодом стане зрозуміло, в якому напрямку варто розвиватися, з ким проконсультуватися і як краще подавати інформацію, а поки, все, що потрібно зробити – запустити проєкт.



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Розвиток блогу

Заявіть про себе в різних місцях, щоб зібрати хорошу публіку. Важливо, щоб у вас була справжня популярність, відразу відмовтеся від сумнівної накрутки. Великий приплив аудиторії вам забезпечить те, що ви будете розвиватися на очах у людей та тепло спілкуватися з публікою. Залежно від тематики блогу, може виникнути необхідність в хорошому фотографі, чиї роботи здаються придатними для контенту блогу. Не нехтуйте цим. Витрати окупляться сповна.



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Імідж

У вас повинна бути родзинка. Фото і відео зйомку ведіть в єдиному пізнаваному стилі. Використовуйте гарний або білий фон, найякіснішу апаратуру. Не нехтуйте питанням хорошого освітлення. Такий підхід виділить вас з маси непрофесіоналів і створить стійкий авторитет.



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Розклад публікування

Публікувати інформацію потрібно в певний час, з певною регулярністю, щоб сформувати не лише контент, але й аудиторію – найнеобхідніший елемент для успіху будь-якого джерела інформації. Викладати пости можна, як кілька разів на тиждень, так і кожен день, для кращого трафіку.



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Друзі-блогери

Налагоджувати зв'язки з потенційними конкурентами – це мудре рішення. Спілкуватися варто не лише з самими блогерами, але і з їх аудиторією. Крім блогерів, можна завестися цікавими контактами й поза інтернетом.



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Робота з рекламниками

Для подальшого просування блогу, знадобиться робота з рекламниками. Необхідно розмістити корисні рекламні посилання свого блогу в медійних джерелах, додатках і акаунтах.

Вибираючи спонсорів, потрібно бути максимально уважним, слід звертати увагу на контент, який вони пропонують, на умови праці.



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Невдача – це нормально

Допускаючи помилки, необхідно навчитися швидко їх виправляти, але точно не ставити хрест на всій роботі. Варто розробити свій власний стиль і дати собі на це час. Почати писати ідеальні пости та уникнути негативних коментарів неможливо. Саме тому потрібно вірити в те, що робите, розвиватися, вдосконалюватися, попри те, що далеко не всі будуть в захваті від нового блогу.



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