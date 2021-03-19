7 порад, як стати крутим блогером

Джерело:24 канал
Бути блогером – це цікаво, модно й навіть прибутково. За допомогою блогу можна створити власний бренд, підвищити свій статус, як професіонала, поєднати хобі з роботою. Аудиторія у блогерів набагато лояльніша, ніж, наприклад, у модних журналів, тому багато брендів купують рекламу саме в блогах. Бажаєте стати популярними й заробляти гроші займаючись улюбленою справою? Тоді вам потрібен свій блог?
Що ж потрібно, щоб стати блогером? Ми поділимось з вами секретами, які допоможуть вам стати крутим блогером.
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Важливо грамотно підійти до своєї справи, щоб вона гармонійно розвивалася і приносила в майбутньому хороший дохід. Ідеї, проєкти, розробки, все це необхідно витягнути з голови та пустити в справу, почавши вести блог відразу. Згодом стане зрозуміло, в якому напрямку варто розвиватися, з ким проконсультуватися і як краще подавати інформацію, а поки, все, що потрібно зробити – запустити проєкт.
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Заявіть про себе в різних місцях, щоб зібрати хорошу публіку. Важливо, щоб у вас була справжня популярність, відразу відмовтеся від сумнівної накрутки. Великий приплив аудиторії вам забезпечить те, що ви будете розвиватися на очах у людей та тепло спілкуватися з публікою. Залежно від тематики блогу, може виникнути необхідність в хорошому фотографі, чиї роботи здаються придатними для контенту блогу. Не нехтуйте цим. Витрати окупляться сповна.
Фото nlotv
У вас повинна бути родзинка. Фото і відео зйомку ведіть в єдиному пізнаваному стилі. Використовуйте гарний або білий фон, найякіснішу апаратуру. Не нехтуйте питанням хорошого освітлення. Такий підхід виділить вас з маси непрофесіоналів і створить стійкий авторитет.
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Публікувати інформацію потрібно в певний час, з певною регулярністю, щоб сформувати не лише контент, але й аудиторію – найнеобхідніший елемент для успіху будь-якого джерела інформації. Викладати пости можна, як кілька разів на тиждень, так і кожен день, для кращого трафіку.
Фото nlotv
Налагоджувати зв'язки з потенційними конкурентами – це мудре рішення. Спілкуватися варто не лише з самими блогерами, але і з їх аудиторією. Крім блогерів, можна завестися цікавими контактами й поза інтернетом.
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Для подальшого просування блогу, знадобиться робота з рекламниками. Необхідно розмістити корисні рекламні посилання свого блогу в медійних джерелах, додатках і акаунтах.
Вибираючи спонсорів, потрібно бути максимально уважним, слід звертати увагу на контент, який вони пропонують, на умови праці.
Фото dnative
Допускаючи помилки, необхідно навчитися швидко їх виправляти, але точно не ставити хрест на всій роботі. Варто розробити свій власний стиль і дати собі на це час. Почати писати ідеальні пости та уникнути негативних коментарів неможливо. Саме тому потрібно вірити в те, що робите, розвиватися, вдосконалюватися, попри те, що далеко не всі будуть в захваті від нового блогу.
Фото dnative