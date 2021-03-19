Быть блоггером – это интересно, модно и даже выгодно. С помощью блога можно создать собственный бренд, повысить свой статус как профессионала, совместить хобби с работой. Аудитория у блоггеров гораздо лояльнее, чем, например, у модных журналов, поэтому многие бренды покупают рекламу именно в блогах. Хотите стать популярными и зарабатывать деньги занимаясь любимым делом? Тогда вам нужен свой блог?

Что же нужно, чтобы стать блоггером? Мы поделимся с вами секретами, которые помогут вам стать крутым блоггером.

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Стратегия

Важно грамотно подойти к своему делу, чтобы оно гармонично развивалось и приносило в будущем хороший доход. Идеи, проекты, разработки, все это необходимо вытащить из головы и пустить в дело, начав вести блог сразу. Впоследствии станет ясно, в каком направлении стоит развиваться, с кем проконсультироваться и как лучше подавать информацию, а пока, все, что нужно сделать – запустить проект.



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Развитие блога

Заявите о себе в разных местах, чтобы собрать хорошую публику. Важно, чтобы у вас была настоящая популярность, сразу откажитесь от сомнительной накрутки. Большой приток аудитории вам обеспечит то, что вы будете развиваться на глазах у людей и тепло общаться с публикой. В зависимости от тематики блога, может возникнуть необходимость в хорошем фотографе, чьи работы кажутся подходящими для контента блога. Не пренебрегайте этим. Затраты окупятся сполна.



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Имидж

У вас должна быть изюминка. Фото и видео съемку ведите в едином узнаваемом стиле. Используйте хороший или белый фон, качественное аппаратуру. Не пренебрегайте вопросом хорошего освещения. Такой подход выделит вас из массы непрофессионалов и создаст устойчивый авторитет.



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Расписание публикации

Публиковать информацию нужно в определенное время, с определенной регулярностью, чтобы сформировать не только контент, но и аудиторию – необходимый элемент для успеха любого источника информации. Выкладывать посты можно как несколько раз в неделю, так и каждый день, для лучшего трафика.



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Друзья-блоггеры

Налаживать связи с потенциальными конкурентами – это мудрое решение. Общаться стоит не только с самими блоггерами, но и с их аудиторией. Кроме блоггеров, можно завестись интересными контактами и вне интернета.



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Работа с рекламщиками

Для дальнейшего продвижения блога, понадобится работа с маркетологами. Необходимо разместить полезные рекламные ссылки своего блога в медийных источниках, приложениях и аккаунтах.

Выбирая спонсоров, нужно быть максимально внимательным, следует обращать внимание на контент, который они предлагают, на условия труда.



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Неудача – это нормально

Допуская ошибки, необходимо научиться быстро их исправлять, но точно не ставить крест на всей работе. Следует разработать свой собственный стиль и дать себе на это время. Начать писать идеальные посты и избежать негативных комментариев невозможно. Именно поэтому нужно верить в то, что делаете, развиваться, совершенствоваться, несмотря на то, что далеко не все будут в восторге от нового блога.



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