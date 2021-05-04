Як без зайвих проблем сісти на літак: 7 жорстких табу від охорони аеропортів

Головне завдання будь-якої авіалінії – забезпечити спокій та безпеку кожного пасажира і в аеропорту, і на борту літака. Саме тому вам доводиться проходити безліч перевірок: перед входом в аеропорт, паспортний контроль, контроль багажу тощо.

Прикордонники визначають по вербальних чи невербальних ознаках людей, які можуть бути потенційно небезпечними. Ми вам наведемо 7 ознак, через які вас можуть сприйняти неоднозначно, тому вашій персоні точно приділять чимало уваги.

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Поява в аеропорту перед самим вильотом

Ця ситуація може бути неоднозначною. Тому будьте готові до надмірної перевірки. Особливо, якщо у вас квиток лише в одну сторону і якщо ви декілька разів змінювали дату та час вильоту. Це дуже поширена "фішка" злочинців, тому вас чекає неабияка перевірка і, ймовірно, незручні запитання.

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Підозріла поведінка і різкі або неоднозначні відповіді прикордонникам

Якщо людина на рівному місці нервує, відповідає різко, грубо або неоднозначно, вона автоматично стає підозрюваною. Відповідно до статистики, багато злочинців поводили себе саме так.

Відсутність багажу або дивний його вміст

У служби безпеки є буквально лічені секунди, щоб по ваших речах зрозуміти, хто ви та чи несете загрозу для пасажирів літака. Тому будьте готові відповідати без роздумувань на питання, які стосуються вашого багажу чи польоту загалом.

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Надмірна метушня

Якщо ви постійно перевіряєте вміст ручного багажу, не знаєте куди подіти руки, "тупцяєте" з місця на місце, то прикордонні працівники точно звернуть увагу. Так, можливо, ви просто боїтеся літати або нездужаєте, але така поведінка змушує сумніватися у вас.

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Надто суровий та похмурий вигляд

Бувають люди, які постійно ходять з похмурим виглядом, тому працівники їх легко розпізнають по мімічних складках. Натомість є інші люди, які суто в момент перевірки мають "насуплені" брови, зжаті губи та зведені вилиці. У таких випадках прикордонники вирішують перевіряти пасажирів максимально ретельно.

Схрещені руки та ноги

Мовою жестів це сприймається як спосіб захиститися або щось приховати. Тому в прикордонних працівників одразу з'являються підозри. Будьте готові відповідати на додаткові запитання.

Надто складні зачіски або тюрбан

Усе сприймається дуже буквально, тому одразу виникає підозра в тому, що так ви прагнете пронести якісь заборонені речовини. Імовірно, вам доведеться зіпсувати зачіску або зняти головний убір.

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